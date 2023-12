Vëllai i Liridona Ademajt, Leondard Ademaj ka shkruar së fundmi se shumë qytetarë i ofrohen me informacione për rastin e motrës së saj, që lidhen drejtpërdrejt me vrasjen.

Leonardi shkruan në një postim në Facebook se interesi i tij është që hetimet të mos dëmtohen nga askush.

Ai u drejtohet me një apel gjithë qytetarëve që çdo informacion që zotërojnë ta ndajnë me Policinë dhe Prokurorinë.

Ademaj thekson se pret drejtësi nga ana e gjykatës dhe se hetimet iua ka besuar pikërisht Policisë dhe Prokurorisë.

“Ditët e fundit jemi duke u kontaktuar nga shumë njerëz të cilët kanë ofruar të ndajnë me neve informacione rreth vrasjes së Liridonës tonë. Ju lusim që të gjitha informacionet që i posedoni t’i ndani me policinë dhe prokurorinë dhe jo me neve. Hetimet ua kemi besu atyre dhe presim drejtësi profesionale dhe të shpejtë nga ana e gjykatës.

Interesi i familjes sonë dhe interesi i përgjithshëm është që hetimet të mos dëmtohen nga askush. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen”, ka shkruar ai.

Kujtojmë se, i dyshuari kryesor për porositjen e vrasjes së Liridona Ademajt është bashkëshorti i saj, Naim Murseli që po mbahet në paraburgim./m.j