Shqiptari vret me thikë italianin që shkonte me gruan e tij. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e kaluar në zonën Via Borghesiana në Romë.

47-vjeçari shqiptar, emri i të cilit ende nuk bëhet me dije, vrau me thikë Nazzareno Paolo Teti, 52 vjeç. Burri dyshohet se e ka goditur në qafë viktimën e cila po qëndronte në rrugë dhe më pas ka ikur.

Sipas mediave italiane, motivi i krimit thuhet se është xhelozia e burrit shqiptar për marrëdhënien sentimentale që kishte krijuar mes gruas së tij dhe viktimës.

Hetimet, të kryera menjëherë pas faktit nga ekipi celular i Romës, falë ndihmës së kamerave dhe dëshmive të drejtpërdrejta, të vërtetuara nga lloje të ndryshme hetimesh dhe gjetjesh, çuan në identifikimin e autorit të dyshuar, në një kohë shumë të shkurtër.

I dyshuari është vënë në gjurmë në një parking dhe është arrestuar, masë për të cilën Prokuroria Publike i kërkon gjyqtarit hetues vërtetimin e saj.

Identifikimi i ndodhur kaq shpejt u bë i mundur edhe falë pranisë së madhe të ekipeve të Policisë së Shtetit në zonë, të forcuar pikërisht në kuadër të festës së Krishtlindjeve, sipas indikacioneve të Komitetit për Rendin dhe Sigurinë Publike.

/e.d