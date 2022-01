Saimir Gjepali, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare si pjesë e grupit të Avdylajve, është arrestuar me qëllim ekstradimin në Itali. 48-vjeçariishte në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, pasi gjykata e Milanos në Itali në vitin 2011 e ka dënuar me 24 vite e 2 muaj, për veprat penale “Pjesëmarrja në organizatë kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.

“Vijon puna për kapjen e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Arrestohet me qëllim ekstradimi drejt Italisë, një shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar, i dënuar me 24 vjet e 2 muaj burg. Specialistët për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme në DVP Durrës, në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë bërë të mundur lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e përkohshëm, me qëllim ekstradimi drejt Italisë, të shtetasit të shpallur në kërkim ndërkombëtar: Saimir Gjepali, 48 vjeç, banues në Shijak, Durrës. Këtë shtetas, Gjykata e Milanos, Itali, me vendimin e datës 24.02.2011, e ka dënuar me 24 vjet e 2 muaj burg për veprat penale “Pjesëmarrja në organizatë kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”. Në bashkëpunim me autoritetet ligjzbatuese italiane vijon puna për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë”, njofton Policia.

Jenë i arrestuar në 2018 në Shqipëri për laboratorin e heroinës në Has, e ndërsa ai ka qenë pjesë e grupit që ndezi revoltën në burgun 313 në maj të 2020.

/b.h