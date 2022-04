Forcat ukrainase do të përballen me një sfidë të madhe në lindje të vendit ku trupat ruse po mblidhen për një sulm të ri, tha ish-drejtori i CIA-s. Duke folur në programin e BBC Radio 4, David Petraeus tha se kjo ishte hera e parë gjatë luftës që ne “do të shihnim rusët të investojnë të gjitha përpjekjet e tyre në një zonë në vend të të gjithë vendit”.

Ai shtoi se situata në lindje do të varet nga një sërë faktorësh: “Pra, nëse moti është i favorshëm, nëse fusha thahet, etj..

Një faktor tjetër do të ishte se sa shpejt ndihma ushtarake shtesë mund të arrijë në Ukrainë, tha ai.

Petraeus thekson se duket se presidenti rus Vladimir Putin “nuk është i interesuar” për t’u përfshirë në negociata tani dhe dëshiron që “suksesi i prekshëm të festohet më 9 maj kur mbahet parada vjetore e Ditës së Fitores së Luftës së Dytë Botërore në Moskë”.

Ministria britanike e Mbrojtjes, e cila publikon çdo ditë raporte të shkurtra për situatën në fushën e betejës ukrainase në Tëitter, tha se granatimet ruse vazhduan në rajonet Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës lindore, por forcat ukrainase zmbrapsën disa sulme që shkatërruan tanke dhe automjete dhe pajisje artilerie.

“Mbështetja e vazhdueshme e Rusisë në bomba të padrejtuara zvogëlon aftësinë e tyre për të shënjestruar me saktësi sulmet, duke rritur ndjeshëm rrezikun e viktimave civile,” thanë britanikët.

Rusia ka pësuar humbje të mëdha dhe tashmë ka dërguar deri në 75% të totalit të batalioneve taktike të saj në luftë.

Dhe ata ushtarë që ajo do t’i dërgojë ose i ka dërguar tashmë për të zëvendësuar ushtarët e vrarë, të plagosur ose të kapur, me siguri do të jenë më pak të gatshëm për luftë me shpirt, qofshin ata rezervistë të mobilizuar apo rekrutë.

Përveç kësaj, siç theksojnë ekspertët ushtarakë amerikanë, kjo nuk do të thotë se 80% e forcave ruse të dërguara në Ukrainë mbetën të paprekura. Autoritetet ukrainase pretendojnë se forcat e tyre shkatërruan 20 grupe batalioni taktik (secila me deri në një mijë ushtarë) dhe dëmtuan 40 të tjerë aq shumë sa u bënë të paaftë.

Rusia vlerësohet të ketë dërguar rreth 180 grupe batalioni taktik (BTG) në Ukrainë, dhe Pentagoni vlerësoi muajin e kaluar se ajo kishte dërguar deri në 75% të numrit të përgjithshëm të BTG-ve të saj në Ukrainë. Kjo përqindje marramendëse sugjeron se po bëhet gjithnjë e më e vështirë për komandën ushtarake ruse të gjejë dhe të dërgojë në luftë njësi të reja, të gatshme për luftim.