Eshtë pajisur me aparatura të teknologjisë së lartë, nga skaneri, grafia digjitale dhe eko, flota e imazherisë në Spitalin e ri Pediatrik në QSUT. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, ka parë nga afër investimin në aparatura bashkëkohore, ku deklaroi se falë këtyre aparaturave bio-mjekësore do të rritet cilësia e shërbimit për pacientët e vegjël.

Duke e konsideruar një investim që mjekët të ofrojnë shërbim në vendin e tyre, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale foli për planin 2-vjeçar të rritjes së pagave në sistemin shëndetësor publik.

“Duke filluar nga muaji që vjen, ju do të keni mundësi si mjekë specialistë të gëzoni rritjen e pagave, ku paga e mjekëve specialistë rritet me 500 dollarë në muaj, ndërkohë që do të kemi rritjen e pagave edhe për specializantët tanë, të cilët do të paguhen me 80% të pagës së mjekëve specialistë, një pagë e rritur dhe për specializantët ku paga do të shkojë 1000 euro në muaj që është një investim i shtetit për ta, një investim i shqiptarëve për të përgatitur mjekë specialist, në mënyrë që ata pas përfundimit të specializimit të tyre, të mundet të ushtrojë profesionin e tyre për tre vite aty ku nevojë vendi. Edhe për mjekët e përgjithshëm dhe infermierët do të ketë rritje 7% për këtë vit dhe duke vijuar me planin tonë për 2024, do të kemi dhe një rritje të targetuar për mjekët e familjes dhe infermierët”,- nënvizoi Ministrja Manastirliu.