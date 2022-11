Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj nëpërmjet një statusi në rrjetin social facebook, ka akuzuar qeverisjen e Kosovës për gjendjen e përkeqësuar në vend ku zyrtarët serbë kanë braktisur detyrat e tyre në institucioneve.

Haradinaj shkruan se Kurti po bënte gabim pas gabimi dhe largimet e zyrtarëve serbë ishin një tjetër gabim i tmerrshëm në momentin kur pritej faza finale për përmbylljen e marrëveshjes për njohje reciproke me Serbinë.

Postimi i Plotë:

Sonte para qytetarëve të Vushtrrisë, shpreha shqetësimin tim për faktin se situata në vend është përkeqësuar.

Sa i përket krizës ekonomike dhe asaj energjetike, jam i bindur se kjo qeveri nuk do të bëjë asgjë të dobishme. Është për keqardhje papërgjegjësia dhe injoranca e tyre në qeverisjen e vendit.

Ndërkohë, qeveria Kurti, nuk e menaxhoi si duhet procesin e dialogut, duke bërë gabim pas gabimi, që kulmuan me lëndimin e raporteve me aleatët tonë amerikan, të cilët ishin me ne në të gjitha fazat e rrugëtimit tonë drejt lirisë, Luftës Çlirimtare dhe shtetndërtimit.

Largimi nga këshillat dhe kërkesat e tyre, pikërisht në fazën finale kur pritej përmbyllja e Marrëveshjes ligjërisht të obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohje reciproke, është gabim i tmerrshëm.

Këto politika të dëmshme, mund të kenë pasoja shumë të rrezikshme për vendin, deri në karantinimin nga bashkësia ndërkombëtare.

Kryeministri duhet që sa më parë të kthehet nga kryeneqësia e tij, dhe mos t’i japë Serbisë mundësinë që të krijojë situata destabilizimi në Kosovë e rajon.

/e.d