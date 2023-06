Olsa Muhameti na ka zbuluar tashmë se së shpejti do të nis sezoni i dytë i “Kepi i Tundimeve”. Dihet se ky sezon do të ketë shumë ndryshime dhe pjesëmarrës dinamik edhe pse tashmë kanë nisur të aludohen disa emra të personazhe VIP. Sezoni i ri do të jetë gjatë muajve të verës dhe shumë shpejt do të nisin xhirimet.

Tashmë kanë filluar xhirimet e “Kepi i Tundimeve” dhe disa nga ish-banorët e “BBV2” janë pjesë e saj. Jori Delli dhe Ronaldo Sharka janë dy prej tyre dhe deri më tani kanë qenë shumë aktiv në rrjete sociale duke postuar video dhe foto shumë ‘funny’ së bashku. Një ndër to ka qenë edhe kjo e sotmja, ku Ronalda teksa ka qenë duke filmuar Jorin dhe Keisi Medinin, e cila është gjithashtu pjesë e “Kepi i VIP-ave”, i ka pyetur për bukurinë shqiptare dhe Jori i është përgjigjur keq, por më pas kanë vazhduar me të qeshura.

Ronaldo: Vajza çfarë mendoni për bukurinë shqiptare?

Jori: Flet ti për bukurinë shqiptare, ik o surrat qofte…

Jori Delli dhe Krist Aliaj kanë qenë të ftuar në një nga rubrikat e emisionit “E Diell” dhe debatet mes tyre kanë qenë të shumta. Prej disa ditësh është aluduar se mes Kristit dhe Dea Mishel kishte diçka më shumë se shoqëri, por duket se Kristi paska një pëlqim për Jorin. Jo vetëm kaq por në një përballje mes tyre Jori është shprehur se Kristi ka tërheqje seksuale për të.