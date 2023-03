Ministrja e Financave dhe ekonomisë Delina Ibrahimaj tha në një deklaratë për mediat se rritja ekonomike në vitin 2022 ishte përtej pritshmërive.

Ibrahimaj u shpreh se rritja me 4,84 për qind për 2022 i atribuohet kryesisht sektorëve të tillë si ndërtimi dhe turizmi.

“Sektorët e lidhur drejtpërdrejt me turizmin u rritën me 10.12% krahasuar me 2021, ndërsa qarkullimi me ato industri të lidhura drejtpërdrejt me turizmin kanë pasur një rritje prej rreth 40%. Në vitin 2022, hynë 7.5 milionë shtetas të huaj, në krahasim me 5.7 që ishte një vit më parë. Nëse e krahasojmë me vitin 2019, kemi një rritje me 1 milionë shtetas të huaj”, tha Ibrahimaj.

/s.f