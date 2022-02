Koço Kokëdhima ka kryer sot në stadiumin e Sarandës akte dhune, duke u konfliktuar me tifozët sarandiot.

Burime për Sarandanews.com kanë bëre me dije se Kokëdhima ka qenë i shoqëruar në stadium me rreth gjashtë badigardë të cilët kanë qenë të armatosur.

I veshur me stil Rus, Koço Kokëdhima është konfrontuar së bashku me badigardët e tij të armatosur me tifozët sarandiot në fund të takimit ku kanë nxjerr dhe armët, duke rrezikuar jetët e shumë personave.

Një mesazh që tregon qartë se cilin krah mban ish deputeti i Parlamentit shqiptar në luftën që po ndodh mes Rusisë dhe Ukraniës.

Është e qartë që me modelin rus që Kokëdhima ka zgjedhur të shfaqet ka treguar dhe pozicionin e tij që është në krah të diktatorit Vladimir Putin

Por nuk ka mjaftuar vetëm veshja “alla Putin” e Koço Kokëdhimës, pasi pas përfundimit të ndeshjes ai ka kryer akte dhune, duke u konfliktuar me tifozët sarandiot.

U desh ndërhyrja e një pjese të stafit të Butrintit dhe policisë për të ndarë njerzit e armatosur të Koço Kokëdhimës, të cilët mund ta kthenin ndeshjen e futbollit, në një fund të pergjakshëm.

Duket se Kokëdhima është frymëzuar nga Vladimir Putin dhe në shembullin e këtij të fundit, ka krijuar sot incidente të rënda në stadiumit e Butrintit, ku ishte prezent për të parë takimin me Apoloninë. /Sarandanews.com/

/b.h