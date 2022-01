Numri 1 i Botës, bllokuar prej orësh në aeroportin e Australisë/ Vuçiç telefonon dhe inkurajon Gjokoviç: Do luftojmë për drejtësinë!

Vuçiç përmes një postimi në Instagram ka thënë se e ka lajmëruar Novak se autoritetet serbe po marrin të gjitha masat e duhura për t’ia mundësuar hyrjen në Australi.

“I thashë Novakut tonë se e gjithë Serbia është me të dhe se autoritetet tona po marrin të gjitha masat për të ndalur ngacmimet e tenistit më të mirë në botë në një kohë sa më të shkurtër. Në përputhje me të gjitha normat e së drejtës publike ndërkombëtare, Serbia do të luftojë për Novak Djokoviçin, për drejtësinë dhe të vërtetën”, ka shkruar Vuçiç në Instagram.

Djokoviç nuk ka treguar kurrë nëse është i vaksinuar, por ai ka qenë kundërshtar i zëshëm ndaj vaksinimit të detyrueshëm kundër Covid-19.