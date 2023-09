Sipas mediave polake, federata e futbollit në Poloni e ka marrë vendimin dhe po punon që zgjidhja e kontratës të realizohet me klas, për ta bërë sa më pak të dhimbshme ndarjen. Për prishjen e marrëveshjes me Shantosh, polakët mund të jenë të paguajnë rreth 320 mijë euro, pagën e dy muajve të mbetur të marrëveshjes me trajnerin.

Në dekadën e fundit, fati i trajnerit luzitan ka qenë i lidhur ngushtë me Kombëtaren shqiptare. Pas fitores historike të Shqipërisë në Portugali, në vitin 2014, Shantosh u emërua në krye të stolit përfaqësueses. Me portugezët ai fitoi dy trofe ndërkombëtarë, Euro 2016 dhe Nations League në vitin 2019.