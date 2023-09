Artan Hoxha ka komentuar censin që ka nisur të mbahet në Shqipëri, i cili ka ngjallur polemika të shumta për shkak të pyetjeve për fenë dhe etninë.

I ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, Hoxha tha se një nga arsyet pse Greqia ishte e shqetësuar që Fredi Beleri të betohej si kryebashkiak patjeter edhe pse i burgosur, ishte caktim i personave që do të zhvillonin censin në Himarë, gjë që nuk u arrit.

“Censusi bëhet për të marrë një fotografim të momentit. Ne do të na dalë një fotografi fallco kjo…

Gjatë fushatës e mora vesh që në Himare po këmbëngulej patjetër, sepse numëruesit në terren do ti zgjidhte kryetari i bashkisë. Prandaj kishte insistim që Beleri le të rrijë në burg, por të bëjë betimin, që të linte zv kryetarin. Aktualisht numëruesit ne terren i ka firmosur Jorgo Goro.

Tre pyetjet opsionale, etnia, feja dhe gjuha. Çfarë të keqe ka ta dimë saktësisht? Për të gjithë pyetjet e tjera penalizohesh, por për këtë nuk ka, mund te deklarosh cfarë etnie të duash.

Me Greqinë ne nuk i fshehim dot problemet. Ke dëgjuar njeri me emrin Fredi tin ë Greqi? Nuk ka. Ne nuk mund të fshihemi. Cfarë ka ndodhur gjatë këtyre 20 viteve. Grekët e nisën me historinë e varrezave dhe doli që nuk kishin eshtra për të bërë varreza. Çdo 28 tetor, vijnë pelegrinazh shohin qivuret që janë bosh.

Ne e provuam me ekspertë dhe doli që nuk ka ushtarë grekë. Pse nuk u hetua? Sepse Berisha i bëri presion prokurores dhe cështja u pushua”, tha ndër të tjera Hoxha.

/a.r