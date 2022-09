Horoskopi Paolo Fox Dashi: Në dashuri duhet të gjeni pak qetësi. Në punë ka pasur disa ngadalësime të vogla, por së shpejti gjithçka do të zgjidhet!

Horoskopi i Demit të Paolo Fox: Hëna dhe Venusi janë në anën tuaj dhe fundjava do të jetë interesante nga pikëpamja sentimentale. Në punë, përpiquni të tregoheni të guximshëm: së shpejti gjithçka do të zgjidhet dhe tensionet do të zbuten.

Horoskopi Paolo Fox Binjakët: Ka pak pasiguri në dashuri: Afërdita nga data 29 do të jetë në avantazh me të lindurit e shenjës tuaj. Në punë, përpiquni të qëndroni të qetë sepse humbja e durimit është kaq e mundshme: më mirë bëni kujdes dhe kalitni durimin!

Horoskopi për Gaforren Paolo Fox: Gjatë fundjavës do t’ju duhet të sqaroni disa çështje të zemrës, veçanërisht nëse keni pasur probleme me partnerin/en. Në punë, përpiquni të zgjidhni problemet ekonomike: Shtatori ishte pak i shtrenjtë në shpenzime!

Horoskopi Paolo Fox Luani: E premte interesante nëse jeni beqarë dhe kërkoni aventura. Që nga data 29 shtator, Venusi është në anën tuaj. Në punë, do të rifitoni stabilitetin: kjo periudhë është e shkëlqyer dhe premton për mirë.

Horoskopi i Virgjëreshës Paolo Fox: Hëna do të kalojë në shenjën tuaj, Venusi po ashtu është në anën tuaj dhe yjet ju ndihmojnë në dashuri. Në punë, ata që ju rrethojnë ju besojnë juve dhe punës suaj: tregojuni të tjerëve se sa vleni!

Horoskopi i Paolo Fox Peshorja: Dielli është në anën tuaj në dashuri: përpiquni të çlironi zemrën, arritje të veçanta janë afër. Në punë keni shumë gjëra për të bërë, por yjet po ju ndihmojnë: jepni më të mirën!

Horoskopi Paolo Fox Akrepi: Të shtunën dhe të dielën do të keni një energji të bukur në dashuri. Në punë, kushtojini vëmendje marrëdhënieve: ato janë të rëndësishme, në këtë periudhë edhe më shumë!

Horoskopi i Shigjetarit Paolo Fox: Përpiquni të qëndroni të qetë dhe të mendoni për këtë, përpara se t’i thoni sa duhet gjërat në një histori dashurie. Në punë idetë nuk mungojnë: Jupiteri është në anën tuaj dhe mund të filloni të mendoni për të ardhmen!

Horoskopi i Bricjapit të Paolo Fox: Kjo kohë triditore është interesante për ndjenjat, veçanërisht pas një periudhe të vështirë. Në punë e premtja është stimuluese dhe do të arrini të zgjidhni një problem!

Horoskopi i Paolo Fox Ujori: Nëse ju pëlqen dikush, përpiquni t’i qëndroni pranë, do të ketë shumë mundësi të dielën që të tregoni veten. Në punë, mos bëni shumë gjëra – duhet të përqendroheni te qëllimet!

Horoskopi i Peshqve Paolo Fox: E shtuna dhe e diela janë dy ditë paksa të nënshtruara për dashurinë. Në punë jeni pak të lodhur dhe dëshironi të largoheni nga të gjithë: ruani qetësinë.