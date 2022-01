DASHI

Jepni për të fituar. Dikush mund të duket disi kokëfortë ose i kundërt, por ju mund ta diskutoni situatën në një mënyrë racionale. Një telefonatë surprizë mund të sjellë lajme të mira, por mos u ndani me paratë tuaja.

DEMI

Përballja me cirkun e përditshëm kërkon durim dhe guxim. Mund të ketë orë kur ndiheni të nënvlerësuar ose mendoni se jeni duke u kritikuar padrejtësisht. Të paktën nuk po punoni për kikirikët.

BINJAKËT

Jetoni dhe mësoni. Pini thellë në pusin e dijes për të shuar etjen tuaj. Hëna po udhëton nëpër shenjën tuaj, kështu që mund të jeni të shqetësuar për aventura ose në humor për të studiuar diçka me vlerë.

GAFORRJA

Përkuluni me erën. Mbështetuni në aftësinë për të trajtuar një skenar që ndryshon me shpejtësi. Kthejeni në avantazhin tuaj një situatë të dyshimtë. Përdorni metoda biznesi për të trajtuar surprizat dhe njerëzit e paparashikueshëm.

LUANI

Kur të trokasë mundësia, sigurohuni që të përgjigjeni. Ditët e ardhshme janë veçanërisht të favorshme për marrëveshjet, krijimin e partneriteteve apo nisjen e planeve. Universi do të duket se ju largon nga dëmi.

VIRGJËRESHA

Fishkëllini ndërsa punoni. Ju dhe një partner mund të ndani një pasion ose projekt kërkimor që e mban shpirtin tuaj të lartë gjatë gjithë ditës. Një projekt familjar mund të bëhet në qendër të vëmendjes suaj.

PESHORJA

Paratë mund të jenë të pakta, por fundi është në dukje. Njerëzit do t’ju japin sugjerimet e nevojshme për të ditur kur të keni gjetur formulën e duhur për sukses. Vazhdoni të ndiqni të dhënat për të përfunduar një marrëveshje ose një premtim.

AKREPI

Nëse është menduar të jetë, do të jetë. Ji mirënjohës nëse një shofer i ngadalshëm del përpara jush kur jeni me nxitim. Është shumë e mundur që një kurth shpejtësie të shtrihet përpara; pengesat momentale do t’ju mbrojnë nga telashet.

SHIGJETARI

Faktet nuk do të dështojnë. Kaloni pak kohë duke bërë detyrat e shtëpisë tuaj përpara se të hidheni në një projekt të ri. Gjeni një mjedis paqësor, të tillë si një bibliotekë, ku mund të mbledhni informacionin e nevojshëm. Vënë në punë aftësitë kërkimore.

BRICJAPI

Përkuluni para forcave të domosdoshmërisë. Ju mund të preferoni të keni më shumë privatësi dhe më pak shqyrtim, por mund të përfitoni nga një shans për t’u shfaqur në publik. Vendosni kontakte të reja me ata që ju ndihmojnë financiarisht.

UJORI

Çfarë shkon rrotull, vjen rrotull. Pranoni me krahë hapur çdo fat ose këshillë të mirë që ju vjen. Mblidhni informacione dhe kontaktoni njerëz të dobishëm që mund t’ju japin këshilla të mençura.

PESHQIT

Mendimet mund të kalojnë në fantazi, por këto mund të kthehen në realitet. Një shpërthim energjie krijuese mund të fitojë miratimin nga një lart. Një familjar mund t’ju sjellë lajme të lumtura.