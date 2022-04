Dashi: Kjo është një kohë e përshtatshme për individët në biznes dhe përpjekja juaj do të përparojë gradualisht. Profesionistët që punojnë mund të shohin një rritje në karrierën e tyre. Kjo periudhë kohore do t’ju sigurojë më shumë se një burim të ardhurash. Në frontin personal, ekziston mundësia e tensionit dhe mosmarrëveshjes në martesën tuaj. Mund të ndodhin ndryshime në temperamentin e bashkëshortit tuaj, duke rezultuar në konfrontime të egos mes jush. Si rezultat, qëndroni të qetë dhe merrni masat e duhura. Disa nga të pamartuarit gjithashtu mund të martohen tani. Vëllezërit tuaj më të mëdhenj mund t’ju ofrojnë këshilla për shqetësime të rëndësishme familjare.

Këshilla e javës: Merrni komente nga të tjerët

Demi: Profesionistët që punojnë do të jenë në gjendje të korrin frytet e punës së tyre në këtë kohë. Do të krijoni një reputacion si ekspert, i cili do të vlerësohet nga të gjithë. Këtë javë, kostot tuaja do të mbeten nën kontroll. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të qenë në sektorin qeveritar. Babai juaj do të mbetet me fat dhe ai mund të fitojë pak vëmendje tani. Në axhendë janë edhe udhëtimet në vende të tjera. Nëse keni një çështje ligjore në pritje, ajo mund të zgjidhet në favorin tuaj dhe t’ju sjellë lehtësim financiar. Për sa i përket shëndetit, mund të keni probleme me sytë, barkun ose traktin urinar. Si rezultat, përpiquni të hani një dietë të shëndetshme.

Këshilla e javës: Planifikoni një udhëtim

Binjakët: Tani do të korrni përfitimet e përpjekjeve tuaja të mira të mëparshme dhe si rezultat do të fitoni famë dhe popullaritet. Ka edhe sugjerime për një rritje në pagën tuaj ekzistuese. Përpjekjet tuaja në drejtim të rritjes së firmës suaj gjithashtu mund të jenë të frytshme. Ka edhe aludime për një ndryshim pune në këtë kohë. Nëse bashkëshorti juaj është gjithashtu një profesionist që punon, ata mund të presin të përparojnë në karrierën e tyre. Të pamartuarit mund të përjetojnë vështirësi në jetën e tyre romantike si rezultat i çështjeve të egos. Studentët do të lulëzojnë në fushat e tyre përkatëse të studimit. Ata prej jush që kanë marrë më parë një hua do të mund të rimbursojnë një pjesë të madhe të pagesës.

Këshilla e javës: Kërkoni një punë të re

Gaforrja: Atmosfera rreth jush do të përmirësohet dhe do të kënaqeni me këto zhvillime të reja. Marrëdhëniet e mira me të moshuarit do t’ju sjellin dobi. Profesionistët që punojnë ka të ngjarë të marrin një rritje page si rezultat i zgjidhjes së çështjeve të së kaluarës. Njëkohësisht, personeli i biznesit do të ketë një përvojë të këndshme. Pozicioni juaj shoqëror do të përmirësohet. Ju keni një shans të mirë për të fituar pronën stërgjyshore tani. Megjithatë, për shkak se shëndeti i nënës suaj mund të shkaktojë shqetësim, ju do të jeni të detyruar të kaloni kohë shtesë me të. Bashkëshorti juaj do të mbetet bashkëpunues dhe ndihma e tyre do të jetë e paçmueshme. Ruhuni nga lëndimet e lehta.

Këshilla e javës: Kaloni kohë me familjen

Luani: Kjo javë do të jetë e frytshme në jetën tuaj personale dhe do të ecni përpara në rrugën e avancimit. Përpjekjet tuaja do të rezultojnë me sukses dhe fati i mirë i shokut tuaj do të kontribuojë në rritjen e pasurisë suaj. Kjo do t’ju ofrojë shumë përparësi. Disa prej jush po planifikojnë udhëtime të shkurtra që do të jenë të dobishme. Do të keni mundësinë të njiheni me individë të rinj, gjë që do të ndihmojë në zgjerimin e biznesit tuaj. Puna juaj do të flasë vetë dhe të moshuarit tuaj do ta njohin atë. Disa prej jush mund të jenë në gjendje të rikuperojnë borxhet ose detyrimet e vjetra, megjithatë, ka shenja se shëndeti i prindërve tuaj mund të përkeqësohet.

Këshilla e javës: Lëreni punën tuaj të flasë

Virgjëresha: Ndonjëherë mund të përjetoni një rritje të papritur të hidhërimit në zërin tuaj, gjë që mund të ketë ndikim në jetën tuaj familjare. Në çdo situatë ligjore në pritje, me siguri do të kaloni me ngjyra të larta. Ju do të jeni në gjendje të përfundoni detyrat në pritje, duke ju dhënë një ndjenjë lehtësimi dhe përmbushjeje. Ata që janë në biznes mund të jenë të suksesshëm në marrjen e një kredie të re. Studentët do të përjetojnë një fazë të favorshme në të cilën do të mund të kalojnë çdo provim konkurrues. Nëse jeni i martuar, do të jeni të gëzuar me përmirësimin e fëmijëve tuaj. Do të ketë një infuzion të ri vitaliteti në jetën tuaj personale, duke rezultuar në pasoja pozitive në aspektin e marrëdhënieve.

Këshilla e javës: Shmangni hidhërimin në të folur

Peshorja: Shtrirja planetare e kësaj jave është e favorshme për karrierën tuaj. Ka mundësi të përparoni në një pozicion pushteti dhe një promovim duket se është në horizont. Ata që kanë biznes duhet të shmangin përplasjet e egos me partnerët e tyre. Është koha ideale për të rritur kompaninë tuaj. Kjo është një kohë e mirë për të udhëtuar dhe eksploruar sepse me siguri do të shpërblehet më vonë. Jeta juaj romantike do të lulëzojë. I dashuri juaj do të jetë mirënjohës për përpjekjet dhe ndjenjat tuaja sidoqoftë, duhet të shmangni të qëndruqrit të ftohtë. Rehati dhe luks do t’u dhurohen fëmijëve tuaj. Ata mund të arrijnë një moment historik të rëndësishëm profesional.

Këshilla e javës: Zgjeroni punën tuaj

Akrepi: Disa prej jush mund t’i jepet mundësia për t’u zhvendosur jashtë vendit. Në një vend të largët, do të jeni të njohur, të respektuar dhe të suksesshëm. Ju do të jeni në gjendje të tejkaloni rivalët tuaj. Çdo çështje ligjore në pritje mund të zgjidhet në favorin tuaj. Përveç kësaj, çdo shpenzim i paparashikuar mund të ketë një ndikim në buxhetin tuaj. Profesionistët që punojnë mund të përjetojnë një ndryshim në karrierën e tyre. Ata që kanë aplikuar për punë, tani mund të marrin një përgjigje pozitive. Mund të ketë disa keqkuptime me menaxherin tuaj, ndaj duhet të jeni të qetë dhe tolerantë gjatë gjithë kësaj kohe. Do të vazhdoni të jeni të dashur me të dashurit tuaj dhe ata do t’ju mbështesin.

Këshilla e javës: Vlerësoni me kujdes ofertat e reja

Shigjetari: Kjo javë do të sjellë fat të mirë në jetën tuaj. Të ardhurat tuaja do të vazhdojnë të rriten dhe kompania juaj do të ketë fitim. Marrëdhëniet tuaja me persona të njohur do të forcohen. Kjo do t’ju ndihmojë të ecni përpara në jetën tuaj. Marrëdhëniet e profesionistëve të punës me të moshuarit do të përmirësohen. Do t’i tejkaloni kundërshtarët dhe vetëvlerësimi juaj do të jetë në kulmin e të gjitha kohërave. Biznesi juaj i papërfunduar do të përfundojë menjëherë. Megjithatë, mund të ketë disa probleme në jetën tuaj romantike. Të dashurit tuaj mund të mos i pëlqejë sjellja juaj e çrregullt dhe e pavendosur. Në një rast të tillë, duhet të qëndroni vigjilent.

Këshilla e javës: Mbani vetëvlerësimin tuaj

Bricjapi: Perspektivat tuaja të punës do të përmirësohen në mënyrë dramatike dhe përpjekjet tuaja do të njihen. Përveç kësaj, autoriteti juaj në punë do të rritet, si dhe të ardhurat tuaja. Kompania juaj do të shohë mundësi të reja rritjeje. Ka edhe mundësi për të ardhura nga bizneset stërgjyshore apo familjare. Ata që dëshirojnë të marrin një kredi do të jenë të suksesshëm. Në anën tuaj janë edhe përfitimet nga qeveria. Disa prej jush mund të jenë në treg për një shtëpi apo makinë të re. Ju mund të mos jeni në gjendje të kaloni kohë të mjaftueshme me anëtarët e familjes tuaj për shkak të një orari të ngushtë pune. Nëse kualifikoheni, duhet të jeni në gjendje të zbuloni një përputhje të mirë gjatë kësaj periudhe kohore.

Këshilla e javës: Përqendrohuni në jetën personale

Ujori: Popullariteti juaj pritet të rritet këtë javë. Do të vazhdoni të jeni në qendër të vëmendjes në rrethet tuaja sociale dhe profesionale. Njerëzit do t’ju drejtohen për këshilla për jetën e tyre profesionale dhe personale. Kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të shkuar në një udhëtim dhe do të keni mundësi të vizitoni disa zona ekzotike. Aftësitë tuaja vendimmarrëse do të jenë të pakrahasueshme. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të grumbulloni një fitim të konsiderueshëm si rezultat i përpjekjeve tuaja. Disa prej jush mund të jenë në prag të një ndryshimi pune. Ata që zotërojnë një firmë, nga ana tjetër, do të vazhdojnë të rrezikojnë. Marrëdhënia juaj me bashkëshortin do të forcohet.

Këshilla e javës: Zgjidh problemet e të tjerëve

Peshqit: Kjo javë mund të rrisë nivelin tuaj të stresit. Mund të ketë disa humbje monetare, ndaj duhet të shmangni investimin në ndonjë sipërmarrje të re. Mund të ketë disa udhëtime të padëshiruara, të cilat duhet të shmangen nëse është e mundur. Për sa i përket jetës personale, profesorët, mentorët dhe pleqtë tuaj do t’ju tregojnë dashurinë dhe mbështetjen e nevojshme, gjë që do t’ju sjellë lumturi dhe kënaqësi. Babai juaj mund të kërkojë ndihmën tuaj emocionale. Një ceremoni e mbarë mund të festohet në shtëpinë e vjehrrit tuaj. Aftësitë tuaja krijuese do të jenë të forta dhe mund të jeni të etur për të mësuar diçka të re. Merrni masa paraprake shtesë me shëndetin tuaj nëse zbulohet ndonjë problem.

Këshilla e javës: Koha për të festuar