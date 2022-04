Shkodër- Ish kryetari i PD Lulzim Basha zhvilloi një takim në Shkodër.

Pas takimit Basha dha një deklaratë për mediat.

Lidhur me blindimin e selisë së PD ai u shpreh se e kishte bërë për vetmbrojtje, për të mbrojtur demokratët.

Lidhur me bashkimin e demokratëve ai u shpreh se’ Berisha nuk po jep shembuj bashkimi, vetëm ka fjalë. Unë kam marrë përgjegjësi. Kur do të marrë Berisha? Kur do ta çlirojë Berisha Partinë Demokratike’?

Gjithashtu Basha ka mohuar deklaratat e Berishës se ai po luftonte për President.

/a.r