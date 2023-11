Dashi

Do të jetë një ditë plot emocione dhe me shpirtin tuaj binjak do të përjetoni momente të bukura. Parashikimet për një Shën Valentin romantik janë të shkëlqyera! Beqarët do të takojnë njerëz të ndryshëm nga zakonisht, por do të duhet të ndryshojnë sjelljen për të bërë arritje të reja! Mbani impulsivitet brenda vetes dhe nxirrni cilësitë tuaja në vend që të grindeni më kot në punë.

Demi

Është një moment i valërave të mëdha për ata që presin një konfirmim nga partneri/ja. Një po ose një jo do të ndryshojë perspektivat tuaja, por shpresa nuk do të zhgënjehet! Beqarët do të jetojnë një ditë të qetë, edhe nëse disa takime mund t’i shqetësojnë ata. Qëllimet tuaja janë të arritshme. Sot do të jeni të drejtpërdrejtë me kolegët dhe bashkëpunëtorët dhe do t’i ekspozoni në mënyrë të qartë projektet tuaja.

Binjakët

Bricjapi në Venus mund të pengojë të kuptuarit me të dashurin/ën tuaj. Ju do të gjeni veten duke diskutuar çështje të ndjeshme që do të shkaktojnë ndryshime të bezdisshme që do të dalin. Yjet favorizojnë takime dhe njohje të reja edhe për ata që janë vetëm. Nëse jeni duke pritur për një përgjigje në punë, do të merrni kënaqësi të bukura. Nëse punoni vetë do të vini re ndryshime pozitive.

Gaforrja

Sot ju jeni të butë dhe romantik dhe gjithashtu kërkoni përgjigje nga partneri/ja që duket disi i hutuar. Ëmbëlsia juaj do të kompensojë mangësitë e tij/saj! Dita e Shën Valentinit do të jetë plot me surpriza edhe për zemrat e vetmuara që janë duke u përgatitur për të festuar … pa një shpirt binjak! Jupiteri shpall oferta shumë të volitshme në horizont, edhe nëse ato do të jenë të dëmtuara nga rivalitetet e vogla që mund të lindin me kolegë ose bashkëpunëtorë.

Luani

Nostalgjia e një dashurie intensive plot me gjëra të bukura ngroh zemrat tuaja në çift. Është shumë keq që për ju ndoshta në këtë moment ka shumë pak kohë për këtë … duhet të kënaqeni me veten. Nga ana tjetër, beqarët do të jenë në gjendje të marrin propozimin e një personi i cili do të gjejë guximin të deklarojë dashurinë në Ditën e Shën Valentinit! Ju do të keni shumë për të bërë dhe për të plotësuar të gjitha qëllimet e përcaktuara. Vizatoni talentin tuaj nëse shihni se ka ngjarje të papritura.

Virgjëresha

Nëse jeni në çift dhe keni në mendje ta mbyllni lidhjen me partnerin/en me një ndërprerje të vogël për disa kohë, përshpejtoni përgatitjet. Dashuria është tashmë në plan të parë dhe për ata që janë vetëm, të cilët do të jetojnë një ditë duke alternuar midis gëzimit dhe melankolisë. Ju jeni të vendosur të vazhdoni rrugën tuaj dhe këmbëngulja në punë ju lejon të mblidhni sukses pas suksesit.

Peshorja

Është një ditë e bukur, plot gëzim dhe surpriza. Ju do të keni qëllim të ngacmoni partnerin/en, por jini të kujdesshëm që të mos lëshoni xhelozinë ndaj tij/saj. Beqarët mund të llogarisin një ditë shumë interesante për ndjenjat, një Venus në një pozitë të favorshme do të shpërndajë takime magjike! Yjet këshillojnë të veprojnë menjëherë dhe të jenë të sigurt për vendimet e tyre në punë. Mos humbisni raste të arta.

Akrepi

Një ditë e madhe për të marrë një pauzë për reflektim. Ngjarjet po ndjekin njëra- tjetrën dhe ju po përballeni me një vendim të rëndësishëm. Qartësoni gjithçka me të dashurin/ën tuaj. Disa beqarë do të jenë në gjendje të rishikojnë një të njohur të vjetër dhe të bien në dashuri! Mërkuri vazhdon të shkaktojë pengesa dhe tensione në bashkëpunimet në punë; por nëse vazhdoni në rrugën tuaj ju do të fitoni.

Shigjetari

Do të jeni të pandalshëm dhe partneri/ja do të luftojë për të vazhduar me ju. Disa ide për këtë ditë të madhe po vinë, por duhet të jeni të sigurtë për dashurinë tuaj për partnerin/en. Ata që janë vetëm do të animohen nga një vitalitet i pabesueshëm dhe do të thyejnë zemrën e një personi të veçantë. Duhet të bëni një analizë të situatës, së paku në lidhje me çështjet ekonomike. Bëni plane të mira për të shmangur humbjen e përfitimeve!

Bricjapi

Sot do të ndani momente të harmonisë së madhe me të dashurin/ën tuaj. Yjet rezervojnë erosin dhe pasionin në një nivel të lartë dhe mbi të gjitha, një fantazi të shfrenuar! Beqarët mund të llogarisin ftesa për njohje të reja të cilat premtojnë arritje. Në aspektin profesional, keni nevojë për një angazhim më të madh për të shtuar të ardhurat dhe projektet e mira.

Ujori

Kontrastet dhe diskutimet me të dashurin/ën tuaj mund të shkaktohen nga stresi. Mundohuni të zgjidhni problemet së bashku nëse doni që marrëdhënia të ecë siç duhet. Beqarët do të jenë shumë të gatshëm për të takuar njerëz të rinj. Planetët ju shtyjnë të kultivoni projekte dhe investime të reja. Pyesni ekspertë përpara se të veproni.

Peshqit

Një ditë lumturie për të gjithë ata që janë në çift. Ata që janë në një lidhje të konsoliduar do shfaqin dëshirën për të filluar jetesën së bashku dhe kjo mund ta forcojë edhe më shumë marrëdhënien. Beqarët do të duhet të luftojnë për të shmangur atraksionet transgresive. Në punë do të keni bashkëpunim dhe dialog të mirë me kolegët.