Dashi

Jeni të vendosur dhe të motivuar për të realizuar projektin tuaj. Kjo e enjte ka një fillim të mbarë, por përpiquni të mos prisni shumë nga vetja dhe gjithashtu jini më të gatshëm për të bashkëpunuar. Ju dëshironi argëtim të shëndetshëm dhe sonte do të keni mundësinë të bëni gjëra të ndryshme nga zakonisht. Përsa i përket dashurisë, nëse vërtet dëshironi, mund të jepni shumë më tepër: planetët ju mbrojnë, takimet e reja favorizohen, miqësitë që lindin tani mund të bëhen diçka më shumë nga neser, keni një muaj kohë nëse zemra juaj është vetëm, për të bërë njohje të reja.

Demi

Ndiheni më të hapur ndaj dashurisë dhe ndoshta mund ta kompensoni nëse orët e fundit e keni ekzagjeruar duke ngritur një ton polemik. Fitimet përthithen plotësisht nga shpenzimet e parashikuara për muajt e ardhshëm që kanë të bëjnë edhe me një ngjarje, një transformim, një ndryshim rrënjësor. Ndjenjat sonte kanë nevojë për më shumë stabilitet dhe një angazhim konkret nga ana juaj. Nëse vërtet dëshironi t’i bëni përshtypje një personi, nga e premtja, ka mundësi që të keni ide më të qarta.

Binjakët

Vëmendje në marrëdhëniet me të tjerët: kjo ditë nis me një ingranazh më pak. Kujdes edhe në marrëdhëniet me familjarët, në lidhjet prind-fëmijë. Ka diçka që nuk shkon me dashurinë dhe, veçanërisht nëse ka pasur probleme në të kaluarën, nuk do të hezitoni të zemëroheni sonte. Në rastin më të mirë, një heshtje e shëndetshme do të shmangë tensionin e panevojshëm. Yjet ju këshillojnë të përfitoni sa më mirë nga një situatë e keqe, por ndonjëherë është e vështirë të heshtni, mos lejoni që ndonjë fatkeqësi t’ju zhgënjejë, edhe nëse do të ishte një takim i humbur me një person që ju intereson në një mënyrë të veçantë. Mbrëmje pak e lodhur.

Gaforrja

Nëse zgjoheni me humor të keq, buzëqeshni para pasqyrës duke ndjekur këshillat e yjeve që tani ju ftojnë të harroni një të kaluar të trishtuar që keni kaluar nga dhjetori-fillimi i janarit. Ju do të jeni në gjendje të impononi këndvështrimin tuaj, prandaj, edhe për sa i përket dashurisë, nga e premtja do të kemi një Venus më të qetë. Nëse jeni beqarë duhet të shikoni përreth. Nëse jeni në çift përpiquni të zgjidhni sot një mosmarrëveshje në lidhje me një bisedë të vjetër që nuk është zgjidhur asnjëherë me personin që doni dhe përpiquni të pajtoni të dy këndvështrimet.

Luani

Situata që po përjetoni është shumë e veçantë, duhet të prisni edhe grindje brenda familjes, veçanërisht nëse ka mosmarrëveshje për çështje juridike apo për një testament. Investoni energjitë tuaja në diçka vërtet fitimprurëse, mbani këmbët në tokë dhe mendjen të pastër. Në aspektin dashuror, yjet janë veçanërisht të pasionuara. Nëse keni një histori që vazhdon prej disa kohësh, ndoshta jeni duke u fokusuar në çështje të tjera në këtë periudhë, mesa duket ka çështje praktike më të rëndësishme për të zgjidhur. Është një situatë astrologjike që sot ju gjen nën presion. Duke qenë se në vendin e punës ka pasur shumë tensione, tani do të dëshironit të paktën në dashuri të kishit mbështetje, nuk po them dikë ku të mbështeteni, sepse jeni një person që qëndron në këmbët e veta, por të paktën pak inkurajim dhe si të thuash, ngushëllim.

Virgjëresha

Kujdes mos e teproni me kritikat, qoftë edhe ndaj vetes! Ju nuk keni gabuar në zgjedhjet e caktuara dhe ata që ju kritikojnë nuk janë në pozicionin tuaj, është shumë e lehtë për të gjykuar nga jashtë dhe pa marrë përgjegjësi. Nëse ka pasur probleme në të kaluarën e afërt, ndoshta duhet të fajësoni njerëzit përreth jush, të cilët nuk janë gjithmonë të besueshëm në vendin e punës. Nga ana tjetër, tashmë keni në plan të lani disa hesape, por disa diskutime do të shtyhen deri në Mars. Ndjenja juaj e lindur e drejtësisë nuk ju lejon të mbështesni idetë e atyre me të cilët nuk i ndani. Është e lehtë të futesh në debat me një person sonte. Megjithatë, marrëdhëniet me Ujorin dhe Peshoren mund të jenë më të frytshme.

Peshorja

Sot yjet janë në anën tuaj, por nuk mund të përjashtoj një shqetësim të shtuar për familjet që duhet të shpenzojnë për shtëpinë, ose që duhet të përballen me disa shpenzime ekonomike gjatë muajve të ardhshëm. Gjithmonë ekziston ky pozicionim negativ nga Jupiteri që të bën të luftosh për t’i bërë gjërat; sot do të rekomandoja të argëtohesh, të argëtohesh pa asnjë lloj përgjegjësie. Dashuritë janë protagonistet e padiskutueshme të kësaj dite: mbështetuni në sharmin tuaj dhe mundësinë për të nisur një histori të re dashurie. Në rast ndarjeje, pozicioni i Jupiterit mund të sjellë ende disa dyshime në rast se do të mbeten të hapura çështje ekonomike, por ato, nga mesi i majit shumë do të zgjidhen.

Akrepi

Ke vendosur të mos rrish me njerëz që nuk i ndjen si miq, në këtë moment në dashuri mbetesh indiferent ndaj çdo lloj kompromisi. Sot ndjeheni ca të lodhur dhe të trazuar, por nesër (e premte) pritet të këtë një situatë më interesante astrologjike. Ju ende do të jeni në gjendje të impononi këndvështrimin tuaj. Për sa i përket dashurisë, Afërdita ju bën gjithnjë e më të përfshirë teksa i afrohemi fundit të muajit: nëse ju pëlqen dikush, do të ishte mirë ta takoni në fundjavë. Me Peshqit dhe Gaforren janë përputhjet më të mira, por edhe me shenjën e Ujorit mund të ketë një marrëdhënie të shkëlqyer.

Shigjetari

Mos bini në apati, mërzi, ju e dini se jeni mirë vetëm kur e mbushni ditën me gjëra për të bërë. Nëse hasni në rezistencë për të dalë nga disa mendime, sillni në lojë Jupiterin që sundon shenjën tuaj, mendoni optimizmin dhe mos e lini veten të kapeni nga ankthet; në këtë periudhë, në fakt, sa më shumë njerëz të takoni, aq më mirë. Kjo është një kohë e mirë për të bërë përvoja të reja, është gjithashtu e dobishme të planifikoni një takim me miqtë për të hequr mendimet negative nga mendja juaj. Në punë do t’ju duhet të rikonfirmoni një marrëveshje deri në fillim të majit, por mos e lodhni kokën tani, do të mendoni për këtë në kohën e duhur. Do të jeni veçanërisht të përfshirë në dashuri, por edhe shumë kërkues, prandaj nëse një person nuk u përgjigjet më kërkesave tuaja, patjetër do ta vini atë në provë nga fundi i muajit.

Bricjapi

Ditët e fundit jeni mbyllur pak më shumë në vetvete, është e vështirë për dikë që të futet në botën tuaj, sepse keni vendosur të bëni gjithçka vetë, ose të kontrolloni gjithçka që ju ndodh. Dhe kjo etje për “kontroll”, bën që të ktheheni në shtëpi të rraskapitur. Njëfarë ndjenje mosbesimi rrjedh nga fakti se kohët e fundit jeni tradhtuar nga një miqësi, ose e keni më të vështirë të bini dakord me të gjithë, veçanërisht nëse në vendin e punës ka partnerë ose bashkëpunëtorë që mendojnë ndryshe nga ju. Ndonjëherë të vjen si t’i flasësh tutje të gjitha, por mos e bëni, megjithëse e kuptoj që këtë të enjte mund të jeni nën presion të madh. Nesër do të shëroheni nga e gjitha kjo, por duhet të përmbaheni sepse në këtë periudhë jeni ju që mund t’i bëni vetes mirë ose keq! Kujdes të veçantë duhet bërë nëse keni të bëni me Gaforren dhe Dashin.

Ujori

Kjo është një periudhë e veçantë në të cilën do t’ju duhet të përballeni edhe me disa rivalë të tjerë; Nuk mungojnë momentet ëndërrimtare që mbushin zemrën me ëmbëlsi të madhe, një miqësi mund të bëhet diçka më shumë në javët në vijim. Ju mendoni se bëni një punë të shkëlqyer, por dëshironi të fitoni më shumë. Dhe, në sajë të Jupiterit të favorshëm, disa mund të shpalosin vlerat dhe të dalin të fituar. Afërdita është në orët e saj të fundit në shenjën tuaj të zodiakut, historitë që kanë lindur gjatë kohëve të fundit janë të rëndësishme.

Peshqit

Mundohuni të kufizoni një lëvizje të paduruar ose një përgjigje të prerë që mund ta kthejë një person kundër jush. Tani për tani nuk është koha për të prishur gjithçka! E them këtë veçanërisht për të gjithë ata që kanë kaluar një periudhë të vështirë dhe që pothuajse kanë frikë të rikthehen në lojë. Nga frika e rënies përsëri, njeriu mund të shtyhet të flakë gjithçka, të mos i besojë të gjithëve. Por nuk është gjë e mirë! Kjo është arsyeja pse sonte do t’ju duhet të investoheni në shoqërinë e miqve të ngushtë, të sinqertë, që të jeni në gjendje edhe të flisni, edhe të trajtoni diçka që nuk ju vjen për shtat. Në dashuri nga nesër Afërdita hyn në shenjën tuaj, më pas Saturni do të jetë aktiv nga Marsi, çiftet që munden dhe duan të martohen por edhe personat e ndarë që duan të nisin një jetë të re, duhet të lënë vend për njohje të reja; astrologjia tregon momentet më të mira, por ne gjithmonë e përcaktojmë vetë të ardhmen tonë.