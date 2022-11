Dashi

Dite mjaft harmonike do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do dini si te dashuroheni me partnerin dhe emocionet do jene me te forta nga sa mendonit. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te FIlluar një lidhje me dike dhe ka gjasa t’i refuzojnë kategorikisht te gjitha ftesat. Financat do jene tej mase te qëndrueshme pasi se fundmi keni ditur te bëni një menaxhim te shkëlqyer.

Demi

Merkuri do ndikoje negativisht tej jeta juaj sentimentale sot. Ne disa momente mundet edhe te acaroheni me disa gjera qe do ju thotë partneri dhe mund te keni debate te ashpra. Beqaret do bëjnë mire te pranojnë te njihen me persona te rinj, por jo te hedhin hapa te nxituara. Buxhetin duhet ta keni me tepër kujdes ne mënyrë qe gjendja te mbetet sa me e qëndrueshme.

Binjaket

Jeta juaj ne çift do jete mjaft e bukur sot dhe ne disa momente do ju duket sikur asgjë nuk është reale. Ne fakt përpjekjet e te dy palëve kane bere qe te krijohet një klime e tille. Beqaret do fiksohen keq pas krijimit sa me te shpejte te një lidhjeje dhe ka rrezik te bëjnë gabime te renda. Ne planin financiar nuk do keni probleme aspak, përkundrazi mund te ketë edhe ndonjë përmirësim te vogël te situatës.

Gaforrja

Plutoni ka rrezik te sjelle probleme ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Do josheni tej mase fizikisht nga dikush dhe ka rrezik ta tradhtoni partnerin. Beqaret duhet te bëjnë kujdes me personat me te cilët do shoqërohen sepse nuk do jene te gjithë te përshtatshëm. Buxhetin do dini si ta organizoni dhe nuk do neglizhoni asgjë. Gjendja ka për te qene e shkëlqyer.

Luani

Jeta juaj ne çift ka për te qene shume e mire sot dhe ne çdo moment keni për te përjetuar vetëm emocione te këndshme. Beqaret me ne fund do i mendojnë gjerat me seriozisht dhe di FIllojnë te kërkojnë dashurinë e madhe. Aventurat kalimtare do bëhen pjese e se shkuarës. Me FInancat çdo gjë ka për t’iu ecur për mrekulli dhe do i zgjidhni edhe disa probleme.

Virgjeresha

Jeta juaj ne çift ka për te ecur ne drejtimin e duhur gjate kësaj dite dhe ne çdo moment do përjetoni emocione pozitive. Beqaret nga ana tjetër nuk duhet ta kërkojnë shume larg dashurinë sepse ajo do jete me pranë tyre se kurrë ndonjëherë. Qe financat te mbeten te qëndrueshme edhe pas kryerjes se disa investimeve te nevojshme do ju duhet te këshilloheni me specialistet.

Peshorja

Dita e sotmja nuk do jete shume e favorshme për dashurinë e çifteve. Ne disa momente mund te ndiheni keq pranë partnerit dhe mund te mendoni edhe te shkëputeni pak kohe e te reflektoni. Beqaret do kenë mbështetjen e Venusit dhe Marsit dhe do realizojnë një takim fantastik e drithërues. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë pak me shume kujdes nuk do ju beje dem.

Akrepi

Dialogu do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe nuk keni për te pasur aspak probleme me partnerin tuaj. Zemra juaj do ndihet gjithë kohës e mbushur. Beqaret nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse atëherë kur nuk do e presin gjerat do ju marrin tatëpjetën. Te ardhurat do kenë goxha përmirësime. Përfitoni nga rasti për te bere edhe disa investime me tepër.

Shigjetari

Dite e mbushur me ndjesi te forta do jete kjo e sotmja për gjithë te dashuruarit. Ne çdo moment do ndiheni te plotësuar dhe nuk do keni me çfarë te kërkoni nga partneri. Beqaret duhet ta harrojnë te shkuarën e hidhur dhe te mendojnë vetëm për te ardhmen. Nuk duhet t’i lënë disa mundësi t’iu ikin nga duart. Ne planin financiar do keni goxha probleme nëse nuk e shtrëngoni pak rripin e shpenzimeve.

Bricjapi

Dita e sotme do jete tej mase e paqëndrueshme për ata qe janë ne një lidhje. Do keni here pas here probleme me partnerin dhe nuk do ndiheni te qete. Beqaret me ne fund do realizojnë takimin te cilin e kane ëndërruar prej kohesh. Ne planin FInanciar ka ardhur koha te ndërmerrni edhe ndonjë rrezik vetëm për ta përmirësuar situatën. Po nuk tentuat nuk keni si ta dini nëse mund t’ia dilni apo jo.

Ujori

Do jeni shume me te hapur ndaj partnerit tuaj sot dhe do e keni me te lehte te ×isni me te për gjithçka. Ne mbrëmje situata ka për te qene e jashtëzakonshme. E njëjta gjë edhe për beqaret. Ata do realizojnë takimet e shume ëndërruara dhe do fillojnë lidhje. Buxheti do jete goxha i mire megjithatë po u treguat me te matur me shpenzimet nuk di dilni te humbur.

Peshqit

Do jeni shume posesive sot ju te dashuruarit dhe mund te bëni gjera te gabuara me atë qe keni ne krah. Marrëdhënia ne çift nuk ka për te qene ashtu si e keni menduar. Beqaret do kenë disa takime, por me shume sesa aventura kalimtare nuk do kenë mundësi te FIllojnë. Sektori i FInancave do përmirësohet aq shpejt saqë do mbeteni me goje hapur. Shfrytëzojeni sa me shume këtë mundësi.

/e.d