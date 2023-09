Dashi

Do e dashuroni çmendurisht partnerin tuaj sot dhe do bëni gjithçka qe ai te ndihet me se miri. Do jeni te bindur se ai është personi i duhur me te cilin dëshironi te kaloni gjithë jetën. Beqaret duhet te bëjnë edhe pak me shume durim. Nuk është sot dita me e përshtatshme për te filluar një histori dashurie. Financat do përmirësohen pak nga pak nëse vazhdoni te tregoheni te matur me shpenzimet.

Demi

Kjo dite do iu sjelle shume gëzim dhe kënaqësi ne jetën tuaj sentimentale. Çdo gjë do shkoje ashtu si ju e kishit parashikuar madje ne disa momente do ndiheni si ne ëndërr. Beqaret duhet ta lënë veten te lire dhe te përfitojnë nga mundësitë qe do iu jepen për takime. Ne planin financiar një i afërm do iu mbështesë fort dhe situata do jete me e mire se kohet e fundit.

Binjaket

Dite e thjeshte, por e këndshme kjo për ata qe janë ne një lidhje. Do gjeni me shume kohe për ta kaluar me partnerin dhe çdo gjë do rrjedhe ne kahun e duhur. Beqareve nuk do iu mungojnë takimet, por do iu mungojnë guximi për te tentuar. Financat nuk do jene te këqija, gjithsesi do bënit mire te mos shpenzonit me shume sesa duhet. Me një gabim te vogël gjithçka mund te kthehet përmbys.

Gaforrja

Dite e favorshme dhe pa asnjë moment tensioni kjo e sotmja për te dashuruarit. Gjithçka do ece si duhet ne jetën tuaj sentimentale kështu qe shfrytëzojeni çdo sekonde. Beqaret do e kenë shume te vështirë te krijojnë një lidhje sepse do përzgjedhin me shume sesa duhet. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje për mrekulli. Nuk do keni asnjë tronditje edhe pse mund te shpenzoni pak me tepër.

Luani

Marsi do ndikoje mjaft ne jetën sentimentale te çifteve dhe do i shtyje ata te tregoheni me tolerante. Marrëdhënia juaj ka mundësi te përmirësohet ndjeshëm dhe mund te merrni vendime për te ardhmen. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare dhe do fillojnë shpejt një lidhje pasionante. Për shkak te shpenzimeve te konsiderueshme qe do kryeni financat do jene delikate.

Virgjeresha

Nëse jeni ne një lidhje do keni debate te forta sot me partnerin dhe asgjë nuk do shkoje ashtu si e kishit menduar. Kokëfortësia është defekti juaj me i madh. Beqaret do përdorin çdo lloj preteksti për te mos pranuar ftesat qe do iu bëhen. Financat do jene mjaft problematike, kështu qe merrni sa me shpejt masa duke folur me specialistet e fushës.

Peshorja

Përfitoni nga ambienti i favorshëm yjor gjate kësaj dite për te bere deklarata te forta dashurie si dhe për te marre vendime te rëndësishme. Partneri do mundohet ne çdo moment t’iu qëndrojë pranë dhe t’ua beje qejfin. Beqaret do jene ne kërkim te dashurisë se madhe, por nuk do jene me shume fat. Ne planin financiar duhet te shpenzoni aq sa ua mban xhepi jo me tepër.

Akrepi

Dite shume e zakonshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do keni as problemin me te vogël me partnerin dhe te dy do e respektoni mendimin e tjetrit. Beqareve do iu bëhen deklarata te forta dashurie. Fillimisht ata do shtangen, por nuk do rezistojnë dot pa dhënë një përgjigje pozitive. Financat do jene goxha delikate prandaj bëni shume kujdes me shpenzimet.

Shigjetari

Venusi do jete aleatja juaj ne sektorin dashurisë. Do i kaloni menjëherë te gjitha vështirësitë qe keni pasur dhe do ndiheni disi me te qete. Beqaret do jene me gati se kurrë për te filluar një histori dashuri dhe mundësitë nuk do iu mungojnë aspak. Financat do vijnë dalëngadalë duke u përmirësuar. Do arrini te kryeni pa frike shpenzimet e nevojshme dhe do hiqni edhe disa para mënjanë.

Bricjapi

Çiftet do kujdesen me shume për lidhjen qe kane dhe do i kushtojnë me tepër kohe asaj. Miqtë dhe familjaret duhet te kalojnë ne plan te dyte. Beqaret do jene me te hapur ndaj aventurave dhe do kalojnë një dite te mbushur me surpriza te shumta. Te ardhurat do vijnë duke u përmirësuar ndjeshëm kështu qe mund te kryeni disa transaksione me rëndësi.

Ujori

Dite përgjithësisht e qëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do komunikoni dhe do bashkëpunoni gjithë kohës me atë qe keni ne krah. Beqaret do jene te rrethuar nga familjaret dhe miqtë dhe nuk do e ndiejnë aspak nevojën e dikujt tjetër. Ne planin financiar mos i shtyni për nesër rregullimin e problemeve qe keni sepse mund te jete shume vone.

Peshqit

Harmonia do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Do ia kaloni për mrekulli ne krahët e atij qe dashuroni dhe nuk do doni te shkëputeni për asnjë çast nga ai. Dashuritë me shikimi te pare nuk do mungojnë për ata qe janë beqare. Përgatituni për emocione pa fund. Financat do jene delikate për shkak te disa shpenzimeve te mëdha qe do kryeni.