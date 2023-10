Ish-Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka zhvilluar një takim në Tiranë me Kryeministrin Edi Rama, ku të dy biseduan për Kosovën, Shqipërinë dhe zhvillimet në rajon.

Vetë Haradinaj, përmes një postimi në rrjetet sociale, bën të ditur se takimi mes tij dhe Ramës ka qenë vëllazëror.

“Sot në Tiranë një takim vëllazëror me Kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Diskutuam për zhvillimet që po kalon Kosova, Shqipëria dhe rajoni dhe për proceset që na presin, veçanërisht për sfidat e Kosovës në çështjet që kanë të bëjnë me dialogun, sigurinë dhe perspektivën e integrimeve euro-atlantike. I kërkova kryeministrit shqiptar që në të gjitha nivelet e bisedave me faktorin ndërkombëtar e kombëtar të ndihmojë në tejkalimin e sfidave që i ka Kosova dhe të përshpejtojë integrimin e saj. E falënderova përzemërsisht për kujdesin e tij dhe të Shqipërisë në këtë periudhë jo të lehtë që po kalon Kosova”, shkruan Ramush Haradinaj në një postim në rrjetet sociale.

/a.r