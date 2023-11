Me Shqipërinë (siguroi kualifikimin me barazimin 1-1 në Moldavi) që luajti pasdite ndeshjen e vet në grupin E kualifikues të Euro 2024, në mbrëmje u zhvillua edhe një takim tjetër, mjaft i rëndësishëm.

Polonia nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 ndaj Çekisë në PGE Narodowy (Warsaw), duke shuar kështu përfundimisht shpresat për të arritur te vendi i dytë. Kjo, për faktin se polakët renditen në vendin e 3-të me 11 pikë dhe sonte u luajt ndeshja e fundit kualifikuese për Lewa-n me shokë. Gjithsesi, për ekipin e Michal Probierz ka edhe një shans të fundit për Europian, pasi mund të arrijë këtë objektiv si vendi i 3-të më i mirë.

Çekia, e dyta me 12 pikë i mjafton një pikë ndaj Moldavisë në ndeshjen e fundit për të prerë një biletë për në Gjermani. Në krahun tjetër, Moldavia me 10 pikë mund të shkruajë historinë me një fitore, duke kapërcyer të gjithë dhe duke u pozicionuar e dyta.

Mundësitë e kualifikimit:

Çekia kualifikohet: Nëse barazon ndaj Moldavisë / Nëse fiton ndaj Moldavisë

Moldavia kualifikohet: Nëse mund Çekinë

Polonia kualifikohet: Nëse del e 3-ta më e mirë, Play Off./m.j