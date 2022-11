“Greqia aspiron gjithmonë të luajë një rol udhëheqës në rajon dhe më gjerë veçanërisht në një kohë kur çështjet e sigurisë energjetike po shfaqen si një prioritet kryesor për të gjitha shtetet evropiane”- ka deklaruar kryeministri Mistotakis nga samitit i Berlinit. “Ne patëm rastin, sot, të diskutonim me gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor – por edhe me vendet e tjera të Ballkanit – se si Greqia mund të ndihmojë në pavarësinë e tyre energjetike nga gazi natyror rus. Në të njëjtën kohë, vendi ynë ka një rol udhëheqës në tranzicionin energjetik – veçanërisht në Burimet e Rinovueshme të Energjisë – dhe besoj se do të jetë shumë aktiv në këtë lloj investimi, që do të bëhet në vendet e Ballkanit Perëndimor, që edhe ata të zbatojnë tranzicionin e gjelbër“- u shpreh kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis.

Por Mitsotakis, ashtu si para pak ditësh në Athinë në takimin me kancelarin gjerman, edhe në Berlin në bisedat me Olaf Scholz dhe Ursula Von der Layen është pozicionuar për deklaratat e presidentit turk Erdogan, i cili në një intervistë të fundit ka theksuar se Greqia ka ndjekur një politikë agresive ndaj Turqisë,ndaj dhe Ankaraja do të reagojë jo me fjalë, por me vepra.

“Po zhvillojmë programe me raketa. Gjëja e fundit që bëmë ishte lëshimi testues i raketës balistike TYPHOON që po çmend grekët. Është një nga ato hapa në procesin në vazhdim dhe, me vullnetin e Zotit,shtrirja e rrezes së tij do të rritet më tej. Është 561 kilometra, diku aty , dhe do të rritet më shumë. Këto 561 kilometrat filluan të trembin grekët sepse Athina është brenda rrezes së tij. Ne do t’u japim përgjigjen me veprimet tona”– ishte deklarata e presidentit të Turqisë, Rexhep Tayyip Erdogan.

“Nëse do t’i përgjigjesha deklaratave të zyrtarëve turq sa herë që ata sfidojnë Greqinë verbalisht, mendoj se nuk do të bëja një punë tjetër. Më lejoni t’ju them edhe një gjë: Nëse edhe Greqia do kishte mbi 85% inflacion, ndoshta edhe unë do të doja të ndryshoja vazhdimisht diskutimin dhe ta drejtoja atë në fusha të tjera dhe tema të tjera( siç bën Erdogani)“- tha Kyriakos Mitsotakis.

Athina pret me interes të madh konkluzionet e vizitës së Sekretarit të Përgjithshëm të Natos Stoltenberg në Ankara./m.j