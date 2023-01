Kontaktuar nga A2 CNN, Tom Doshi konfirmoi se partia e tij në zgjedhjet vendore nuk do të dalë me kandidat të saj në Shkodër, por do të mbështesë kandidatin e PS. Edhe pse ende nuk kemi një zyrtarizim të kësaj kandidature, drejtuesit socialistë e kanë konfirmuar që deputeti Benet Beci është figura me të cilën e majta do të kërkojë drejtimin e kësaj bashkie.

Qëndrimi i socialistëve që në këto vendore do të shkojnë të vetëm pa bërë koalicion, ka pësuar disa ndryshime në këtë bashki.