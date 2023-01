Gazetari Roland Qafoku ia ka thënë në sy nënkryetarit të Partisë së Lirisë në Tiranë Endrit Braimllari, gjatë një diskutimi në një studio televizive, se PD nuk ka votat e mjaftueshme për të fituar zgjedhjet për bashkinë e Tiranës.

Ai u shpreh se ai nuk sheh frymë ekipi te Partia Demokratike, duke i kujtuar atij se vetëm një ditë më parë, Belind Këlliçi i cili garon për Bashkinë e Tiranës është përjashtuar nga grupi parlamentar i PD.

“Në këto 32 vjet, janë zgjedhjet e 10-ta këto kemi parë kapërcime gati edhe të pabesueshme por nuk kemi parë asnjëhërë, sidomos në Tiranë që të ketë fituar një kandidat lehtë. Kjo është një frymë. Unë te partia juaj shikoj shumë frymë por nuk shikoj ndonjë frymë te PD.

Me 4 mijë vota me anëtarësi 30 mijë vota në Tiranë PD, ti thua do fitojë Tiranën Belind Këlliçi. Më fal por është tjetër gjë dëshira dhe ajo që ndodh në realiet. Erion Veliaj ka pushtet politik dhe ekonomik. Por nga ana tjetër nuk krijon frymë opozita. Ju nuk keni votat e palës tjetër o Endrit. Ai dje u përjashtua. Ti thua keni forcë”, u shpreh Qafoku në Euronews.

Nga ana tjetër edhe Braimllari e pranoi se Bashkia e Tiranës nuk mund të fitohet vetëm me denoncime.

“Keni të drejtë nuk mjaftojnë vetëm denoncimet në Bashkinë e Tiranës. Por unë besoj se ekipi në Tiranë në ditët në vazhdim, do të ketë një fushatë në ekip”, deklaroi ai./m.j