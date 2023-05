Bashkia e Tropojës, një bastion historik demokrat, kwtw herw ka kaluar nw krah tw Partisë Socialiste. Por në garën për këshillin bashkiak, PS dhe “Bashkë Fitojmë” konkurrojnë kokë më kokë.

Nga rezultatet e deritanishme, PS dhe BF ndajnë të njëjtin numër këshilltarësh bashkiakë, me nga 5 secili. Pas tyre renditet ADS me 2, PAD me 2, PSD me 2, PLL me 1, PUK me 1, PR me 1, BD me 1, PGJ me 1.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë”:

Dritan Gjongecaj

Shefkie Haxhiaj

Besjan Gjonaj

Vjollca Oruci

Hamit Berisha

Partia Socialiste:

Afrim Brahaj

Sonila Nezaj

Arber Cakraj

Shote Bashaj

Perparim Sadikaj

ADS

Ardon Brecani

Rozana Ahmetaj

PAD:

Shkelzen Oruci

Drilona Shpata

PDS:

Arben Zenelaj

Zylfie Ndreaj

PLL:

Vjollca Berbati

PUK:

Granit Kurmekaj

PR:

Arbjos Kovacica

BD:

Adem Dushi

PGJ:

Rrustem Gjonaj

/s.f