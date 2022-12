Pas dy vitesh hetim dhe monitorim, Autoriteti Konkurrencës ka njoftuar gjobitjen e katër kompanive të miellit. Autoriteti është shprehur se këto kompani funksionojnë si kartel dhe fiksojnë çmimet në bashkëpunim me njëra – tjetrën dhe do të gjobiten me 100 mijë euro në total.

Por, ajo që bie në sy në këtë vendim është se gjoba jo vetëm vjen e vonuar, por është dhe ndjeshëm më e ulët se çfarë ishte parashikuar, pasi një vit më parë Autoriteti propozonte që kompanitë të penalizoheshin në vlerën e 5 milion eurove.