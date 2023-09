Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka publikuar listën e arsenalit të armëve të konfiskuara gjatë aksionit në Veri, ku një grup i armatosur sulmoi policinë.

Në rrjetin social X kryeministri kosovar ka publikuar dhe disa fotografi ku shihen një mori armë dhe pajisje të nivelit ushtarak e të cilat janë sekuestruar nga Policia e Kosovës pas sulmit në veri.

Në llogarinë e tij në platformën “X” Kurti shkruan se autorët vepruan jo vetëm, por me mbështetjen e shtetit.

Ai thotë se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për sponsorizimin e dhunës terroriste në territorin e Kosovës.

“Këto armë dhe pajisje të nivelit ushtarak – të sekuestruara në operacionin antiterror të Policisë së Kosovës pas sulmit të djeshëm – nuk lënë vend për dyshim: autorët vepruan jo vetëm, por me mbështetjen e shtetit. Serbia duhet të mbahet plotësisht përgjegjëse për sponsorizimin e dhunës terroriste në territorin e Kosovës”, shkroi Kurti në anglisht./m.j

These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police‘s anti-terror operation after yesterday’s attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe

— Albin Kurti (@albinkurti) September 25, 2023