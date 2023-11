Në prag të 28 nëntorit, maratonomaku Erzen Zyberaj është nisur këtë të hënë në orën 10:00 në një vrapim prej 260 Km, nga Sheshi ‘’Skenderbeu’’ në Prishtinë për të arritur në Sheshin ‘’Skenderbeu’’ Tiranë, më 28 nëntor.

Maratonomaku, Erzen Zyberaj e ka bërë të ditur këtë aktivitet personal nga llogaria e tij në rrjetin social Facebook.

I veshur me simbolet kuq e zi, në një deklaratë për mediat ai ka treguar se përse e ka menduar këtë maratonë.

“E kam marrë këtë vendim për shumë arsye. Në të shkuarën populli shqiptar dhe Kosova gjithmonë kanë vuajtur. Kjo ka qenë ëndrra ime që këtë rrugë ta përshkojë me vështirësitë që kanë kaluar heronjtë tanë. Unë do nisem nga ora 10 dhe besoj se do arrij në Tiranë në orën 10 të të nesërmes”,- u shpeh Zyebraj.

Aktivitetin personal nga maratonomaku e ka përshëndetur dhe kryebashkiaku i Prishtinës, Përparim Rama.

‘’Vrapim për Flamurin Kombëtar! I urova rrugëtim të mbarë atletit të pasionuar Erzen Zyberaj, i cili do të vrapojë nga Prishtina në Tiranë, duke përshkuar një distancë prej 260 km, për të nderuar Festën e Flamurit Kombëtar’’.

Zyberaj vetë ka deklaruar se ka rreth tre vite që përgatitej për këtë sfidë ku synimi i tij është që me vrap të bëjë rrugën Prishtinë- Tiranë për 24 orë./m.j