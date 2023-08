David Beckham është një prind mjaft i përkushtuar dhe ka qenë i tillë që kur lindi djali i tij i madh, por ndërkohë që shumica e fëmijëve të tij tani janë të rritur, ai vazhdon të përpiqet të kujdeset në një mënyrë më të veçantë për 12-vjeçaren Harper. Shembulli më i fundit i lidhjes në çift u vërtetua kur David Beckham e lejoi vajzën e tij të praktikojë aftësitë e saj të grimit tek ai. Një foto e tyre u postua në rrjetet sociale nga vetë ish-kapiteni i Anglisë. Beckham në postimin e tij kishte shkruar:

Babi me sa duket kishte nevojë për pak pudër dhe konturim (nuk jam i sigurt se çfarë do të thotë kjo, por unë dukesha më mirë sido që të ishte) grimieri im i vogël.

Postim tërhoqi vëmendjen e shumë fansave të cilët dhanë komentet për të ofruar mendimet e tyre mbi lidhjen e Harper dhe David Beckham.

Ish-futbollisti si pronar i Inter Miami, sigurisht që ishte në gjendje të siguronte bileta për debutimin e Lionel Messit në Amerikë. Harper ishte e pranishme në event, duke treguar mbështetjen e saj për klubin dhe duke parë Messin të bënte paraqitjen e tij të parë. Në atë lojë ai shënoi një goditje dënimi të vonë për të siguruar një fitore në debutimin e tij dhe shumë nga familja Beckham ishin të pranishëm për të dëshmuar momentin e paharrueshëm.

Beckham është përfshirë më shumë në stilin unik të prindërimit mes raportit me vajzën e tij, veçanërisht pasi e gjithë përvoja e tij e mëparshme ishte me tre djemtë e tij. Kohët e fundit ishte ditëlindja e 12-të e Harper-it dhe ai i organizoi asaj një festë ditëlindjeje me temë Prada në qershor, e cila ishte në Prada Caffe me qendër në Londër.