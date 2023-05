Ne Shqiperi çudirat nuk kane te sosur, teksa ne listen fituese te kandidateve per keshilltar bashkiak i dale nga zgjedhjet e 14 majit ne Mat eshte dhe nje individ me emrin Hitler Kurti.

Besojme se emri i njeriut qe sulmoi tere boten gjate luftes se dyte boterore dhe zhduku mbi 6 milione hebrej ne dhomat e gazit ne Gjermani, nuk lejohet per t’u perdorur nga qytetaret shqiptare dhe jo vetem per t’u vendosur dhe regjistruar ne gjendjen civile, njeri me sa duket i ka shpetuar ‘mbulimit’ te ligjit ne Shqiperi.

Hitler Kurti ka marre konfermen nga KQZ per t’u regjistruar si kandidat, eshte hedhur per votim dhe eshte zgjedhur si perfaqesues i Frymes se Re Demokratike ne keshillin bashkiak te Matit.

Madje eshte zgjedhur si i vetmi keshilltar per kete parti dhe qarkullon ne te gjitha listat dhe tabelat zyrtare te shtetit shqiptar. Megjithate, ne vendlindjen e mbretit Ahmet Zogu i Pare, gjendet nje Hitler!/m.j

