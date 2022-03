Në darkën e se martes është rritur sërish çmimi i naftës, duke kapur rekorde të papara në vend.

Ne disa distributore te furnizimit me nafte ne kryeqytet, shifra alarmante ka kercyer nga 230 leke te reja ne 265 leke, duke treguar nje trend te jashtezakoshem rritjeje.

Nese vijon me keto ritme, nuk do te levize me neper rruget tona asnje makine, te cilat do te qendrojne te fikura neper garazhe.

Do fillojne ‘ditet pa makina’, te cilat mund te zgjasin dhe me muaj, pasi si rendom ne Shqiperi kur leviz bursa e naftes me rritja ne sekonde rritet cmimi ne shqiperi, pasi “nuk kane rezerva” bizneset tona te karburanteve. Por kur bie cmimi ne bote, keta tanet “shfrytezojne rezervat” nje vjecare./m.j