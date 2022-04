Një modele 23-vjeçare, e cila është në lidhje me një burrë 40 vjet më të madh se ajo, ka reaguar ndaj kritikëve që pretendojnë se ajo është me të vetëm për paratë e tij. Willow Sias, 23 vjeç, nga Karolina e Veriut, u takua me lojtarin profesionist të kazinove David Simonini, 63 vjeç, në Tinder në shkurt 2022 dhe thotë se u dashuruan menjëherë.

“Ramë në dashuri brenda një ore. Ai ishte takimi im i parë dhe i vetëm në Tinder. Hëngrëm një darkë të shpejtë sepse pata një intervistë më vonë atë natë. Ne jemi shumë të ngjashëm me njëri-tjetrin, hamë të njëjtat gjëra dhe energjitë tona janë të njëjta,” tregon ajo.

Në rrjetet sociale ata ndajnë momente nga jeta e tyre luksoze dhe një prej tyre është edhe dita kur David i bleu një Mercedes 175,000 dollarësh. Por pavarësisht momenteve të lumtura dhe jetës luksoze që kanë, çifti është përballur me shumë kritika në rrjetet sociale.

Willow i fshin komentet dhe thotë se David i jep asaj ‘stabilitetin dhe sigurinë’ që i nevojitet. Ajo thotë se pavarësisht diferencës së tyre në moshë, ata ndajnë shumë interesa të përbashkëta, duke përfshirë daljen e shpeshtë në darka me pesë yje ose festa. Por kjo nuk është hera e parë që Willow takohet me një burrë të moshuar pasi më parë ka qenë më parë e lidhur me një 42-vjeçar dhe 37-vjeçar.

“David e ka mbajtur fjalën për gjithçka, gjë që është vërtet seksi për mua. Ai sigurohet që unë të jem mirë dhe të mos kem nevojë për asgjë, e kjo është vërtet e madhe për mua. Unë kam nevojë për këtë lloj stabiliteti dhe sigurie në jetën time në këtë pikë. Prindërve të mi iu pëlqen sa të lumtur më ka bërë dhe sa i mirë është ai për mua. Së fundmi më bleu një Mercedes AMG dhe më llaston si babai im,” thotë ajo.