Julien Moinil, 35-vjeç, është një prej prokurorëve belgë që morën në pyetje sot për 2 orë kreun e PD-së, Lulzim Basha.

ReportTv mëson ekskluzivisht se kush hetuesi 35 vjeçar. Prokuror magjistrat i krimit të organizuar nga disktrikti i Brukselit. Julien ka qenë edhe më herët në Shqipëri si pjesë e delegacionit të prokurorisë belge.

Sipas kërkesës se belgëve nuk pranonte të pyetej do të shoqërohej me forcë. Në të kundërt do akuzohej për pengim të zbardhjes të së vërtetës. Është diskutuar që mbrëmë për dhënien e deklarimeve, edhe sot ka dhënë dakordësi.

Vetë prokurori Moinil ka thënë se nëse Basha nuk nuk vjen duhet të sillet forcërisht, ndryshe do të veprojë drejtësia belge. Grupi i hetuesve belgë është gjithsej me 7 persona, grup i kompletuar hetimor.

Ata që mbrëmë kanë njoftuar Partinë demokratike. Prokurori 35-vjeçar ka qenë dhe herë tjetër në Shqipëri, por këtë herë është vënë re se ka pasur masa të forta sigurie./m.j