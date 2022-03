Lulzim Basha vijon axhendën e takimeve me demokratët. Ndonëse Basha ka preferuar që këto takime-kafe me demokratët ti mbaj pa praninë e medias në rrjetet sociale kane qënë mbeshtetës të tij që kanë publikuar foto të takimeve me zotin Basha.

Gjate ditës së sotme Basha ka qenë në takime me demokratët në zonën e Dajtit dhe në degën 8 ne Tiranë.

Nuk dihet cfarë është diskutuar por vetë Basha ka bërë te ditur së takimet e tij do te jene ne funksion, të bashkimit dhë forcimit të Partise Demokratike./m.j