Rrobat e reckosura dhe pluhurosura nga marshimet e gjata mes stepave të pafundme të tokave gogoliane të Ukraines, mjekra dhe flokët e shpurpuritura nga erërat e kamxhikuese (porsi kamxhiket e kozakeve të Donit) dhe dielli përcëllues i Lindjes tartare-këto qenë rrethanat në të cilat ushtari dhe ekonomisti Mitrush Kuteli pati kontaktin e parë me popujt sllavë dhe kulturën e tyre, të cilën-në një mënyrë krejt rastësore-ai do t’a materializonte në përkthimet e tij që do të mahnisnin edhe vetë profesorët dhe studiuesit e veprave klasike dhe do të tregonin se dhe në kohët më të errëta arti mund t’i bashkojë popujt me magjinë e fjalës, ndjesive dhe emocioneve që vetëm arti mund ti lind në shpirtrat njerëzorë…

Me këto fjalë nisi dhe diskutimi mbi veprën e poetit kombëtar të Ukrainës, Taras Shevçenko, me ambasadorin e Republikës së Urkrainës në Shqipëri Volodymyr Shkurov-si një i ftuar special i Klubit letrar të Shtëpisë Studio Kadare.

Ambasadori theksoi rëndësinë që arti dhe kultura ndikojnë në mardhenien e popujve!

Midis dhimbjes së asaj që po ndodh në Ukrainë dhe gëzimit për atmosferën që gjeti këtu, çka i kujtonte edhe ditët kur jepte mësime në auditorët e universiteteve, pikërisht lëndën e letërsisë, ambasadori Volodymyr shprehu surprizën e një mikpritje që nuk e kishte menduar kurrë!

I motivuar më shumë se kurrë për punimin në çështjen e kulturës dhe letërsisë si dhe shkëmbimeve ndërmjet dy shteteve la të hapur çdo lloj bashkëpunimi të kësaj forme.

“Klubi i Librit Kadare” shprehu gadishmërinë se e gjithë hapësira dhe antaret e klubit janë në dispozicion të të rinjve ukrainas dhe jo vetëm për çfarëdo lloj aktiviteti të natyrave socio-kulturore.

/a.r