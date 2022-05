Teksa në emisionin “Opinion” po diskutohej në lidhje me 32 urdhërarrestet e nxjerra nga SPAK, gazetari Spartak Koka ka bërë publik mesazhin që i ka ardhur në numrin e punës të një personi që pretendon se është Florenc Çapja i cili është i shpallur në kërkim.

Spartak Koka: Kemi një informacion të fundit, njëri prej personave i cili është i akuzuar dhe i shpallur në kërkim si i përfshirë dhe porositës, bëhet fjalë për ngjarjen të cilën shpjegon Nuredin Dumani se ka marrë një porosi nga Florenc Çapja, Vis Kurçari, Bled Muçja dhe Eljo Bitri që të vriste dhëndrin e ish-kryetari të bashkisë së Elbasanit, Sokol Sanxhaktarin në shumën prej 200 mijë eurosh pasi ishte lidhje e Suel Çelës dhe ku Dumani shpjegon me detaje. Më shkruan në numrin e punës të emisionit “Uniko” një person i cili thotë se është Florenc Çapja.

Blendi Fevziu: Ai thotë që është?

Spartak Koka: Florrenc Çapja aktualisht po ndjek emisionin live.

Blendi Fevziu: Me çfarë numri, a është në Dubai?

Spartak Koka: Dhe thotë që unë këta persona kurrë në jetën time nuk i kam takuar dhe me këta persona, me asnjërin prej tyre, as nuk kam folur dhe as nuk i kam parë asnjëherë. E ka fjalën për Nuredin Dumanin dhe Enrik Hoxhën. As nuk kam folur në telefon dhe as nuk i kam takuar kurrë.

Blendi Fevziu: Pretendon se është Florenc Çapja?

Spartak Koka: Po.

/a.r