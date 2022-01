Lidhur me evazionin në tregun e pagave, ministrja e financave Delina Ibrahimaj tha në “Vizion Plus” se nuk do të ketë paga referencë për të luftuar këtë fenomen. Sipas saj, aplikimi i kësaj metode, vite më parë, ka qenë një praktikë antikushtetuese.

“Ne nuk kemi si synim të rëndojmë bizneset, ndaj dhe fillimisht kemi nisur me dërgimin e letrave të personalizuara, për mbi 10 mijë prej tyre, ku janë vërejtuar deklarime pagash minimale. Nuk do të aplikojmë paga referencë, por do të shohim mesataret e tregut për profesione të caktuara, për të parë nëse paga është e nëndeklaruar apo jo”, u shpreh Ibrahimaj në emisionin E-ZONË.

Sipas ministres, lufta ndaj evazionit është edhe një nga objektivat e Ministrisë gjatë këtij viti, ndaj dhe monitorimi i tregut të pagave do të jetë në vijimësi.

