Dafina Zeqiri dhe Dj Geek nuk ngurrojnë të shfaqin dashurinë për njëri-tjetrin në rrjete sociale, teksa prej kohësh e kanë bërë lidhjen e tyre publike.

Këngëtarja nga Kosova së fundmi ka publikuar në rrjete sociale një dhuratë që ka marrë nga Geek.

“Nuk jam e llastuar, ai thjesht më do” – shkruan Dafina krahas postimit.

Bëjmë me dije se DJ Geek lançoi një këngë me titullin “Love of Mine”, Dashuria ime, kënduar nga Dafina. Duket se ky bashkëpunim erdhi si dedikim për lidhjen e tyre.