Albert Halilaj mori 13025 vota, ndërsa Emri Vata, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” 7431 vota, me një pjesëmarrje prej 45.63%. Kandidati i PS siguroi fitoren e 24 shtatorit me diferencë prej 5594 votash, ndërsa Partia Demokratike zyrtare zgjodhi që të mos dalë me kandidat.

/f.s