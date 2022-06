Në takimin e sotëm me presidentin finlandez Sauli Niinisto, sekretari i Përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg u tregua optimist për një zgjidhje të situatës, ndoshta duke filluar me samitin që do të zhvillohet në Madrid më 29-30 qershor.

Por finlandezi Niinsto e bëri të qartë pozicionin e Helsinkit zyrtar. “Finlanda refuzon të hyjë në NATO pa Suedinë. Çështja e tyre është edhe e jona” ishin fjalët e tij.

/a.r