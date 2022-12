Taulant Xhaka dhe Xherdan Shaqiri nisen sdfiden kunder serbeve, ne nje ndeshje qe shihet me shume se sa nje ndeshje futbolli.

Serbia dhe Zvicra nisen ne 20:00 ndeshjen e fundit në grupin G të Kupës së Botës. Ndeshja është vendimtare për kualifikimin, teksa Zvicra kalon në 1/8 edhe me një barazim. Nga ana tjetër ballkanasit do duhet të dalin me tri pikë për të kaluar më tej.

Trajnerët Stojkovic dhe Yakin kanë zbardhur formacionet që do zbresin në “Stadiumin 974” në Doha. Te Zvicra nga minuta e parë luajnë Xhaka dhe Shaqiri, teksa për shqiptarët e Kosovës kjo është më shumë se një ndeshje futbolli.

Formacionet zyrtare:

Serbia: V.Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, S.Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic

Zvicra: Kobel; Widmer, Akanji, Schär, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Renditja: