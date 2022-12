E pesta në garë ka konkurruar në Festivalin e Këngës, artistja “Fifi” (Filloreta Raçi).

Para se të niste interpretimin ajo rrëfeu në një bisedë të shkurtër me moderatoren Arbana Osmani se kjo këngë ishte një mesazh kundër bullizmit.

Ndërkaq artistja u shfaq në këtë edicion të 61-të të Festivalit të Fundvitit me një look krejt ndryshe. Kënga që interpretoi artistja titullohet “Stop” dhe u shoqërua edhe me një performancë baleti.