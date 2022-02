Presidenti Ilir Meta me anë të një postimi në rrjetin social “Facebook”, ashtu si herë të tjera, ka shprehur shqetësimin lidhur me shpopullimin e vendit nga të rinjtë të cilët ikin jashtë shtetit për një jetë më të mirë.

Meta tha se ky ishte një lloj projekti i qëllimshëm antikombëtar dhe se të gjithë duhet të bëheshin bashkë për ta luftuar shpopullimin e vendit.

Nderkohe qe per hir te se vertetes vete presidenti Ilir Meta i ka tre femijet jashte vendit ne Londer, per shkollim, nderkohe qe ende nuk ka dhene nje qendrim te qarte nese do te rikthehen ne “folene” e tyre ne atdhe apo jo.

Postimi i Plotë nga presidenti Ilir Meta:

Shpopullimi i Shqipërisë është një projekt i qëllimshëm antikombëtar.

Më shumë se kurrë, Shqipëria ka sot nevojë për shpresë dhe besim, që shqiponjat të kthehen dhe të qëndrojnë në folenë e tyre, ku të jetojnë të qetë dhe të ndërtojnë të ardhmen e sigurt europiane! 🦅🇦🇱

Të gjithë bashkë kundër shpopullimit të Shqipërisë! 👐🇦🇱

Përgëzime gazetarit Marin Mema për profesionalizmin e tij! 👏/m.j