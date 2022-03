Nga Frrok Çupi

Ne, të gjithë të tjerët, mund të jemi atë ditë duke u falur para këtyre…, nëse Ukraina shuhet nga Rusia. PD do të ketë imazhin e Jaltës: Qyteti i vogël në jug të Krimesë, i lagur nga Deti i Zi, më mijëra pulëbardha mbi shkëmbinj të bardhë. Simboli i përbotshëm i këtij qyteti, sa Himara, është monumenti ‘Big Three’ i tre burrave më të fuqishëm kur po ndanin botën pas Fitores në Luftën e Dytë, 1945.

Për te ky imazh është nisur Partia Demokratike- PD e Shqipërisë. ‘Big Three’ në këtë rast do të jenë Berisha, Basha dhe Meta. Mos mendoni se këta të tre nuk po bëjnë plane edhe ‘për të ndarë botën’, domethënë një botë që këta mendojnë se u përket. Mandej mos mendoni se edhe pulëbardhat nuk përfaqësojnë një gjë politike, alias PD!

Pulëbardhat e ‘Jaltës’ janë këta zogj që quhen liderë të PD, por që fluturojnë nga Selia te Foltorja, dhe anasjelltas. Këta kanë emra: Gridë, Ervin, Flamur, Agronë…, ku di unë; pulëbardhat janë shpend me interesa në detin politik. Zogjtë e politikës mendojnë se këta e kanë në dorë fatin e ‘Big Three’, por në fakt fluturojnë në boshllëk.

Kjo është piktura.

Tjetër gjë është realiteti i pritshëm.

1.

Pritet që pikërisht këtu në Krime të Ukrainës Lulzim Basha të bashkohet me Sali Berishën dhe të dy të marrin në dorë aleancat me superfuqinë Rusi…

Kjo do të ndodhë vtëm nëse Ukraina do të zhytet në pushtimin rus; por jo thjesht kaq. Ngritja e Rusisë si superfuqi e botës do të thotë që Amerika nuk do të jeë më, Europa- jo më…, as Institucionet e Demokracisë. Në këtë moment Luli do të ketë ulur kokën në prehrin e Berishës; dhe të dy do të deklaronin: ‘A të kujtohet kur të thashë se Amerika do të bjerë…, do të bjerë edhe përcaktimi ‘non grata’?!’ nga SHBA.

“Po, më kujtohet!”- do të llastohet tjetri.

Revolta e Bashës kundër Berishës dhe përjashtimi i tij nga PD u krye në një sforco dhe artific për Bashën; por kurrë divorci mes tyre nuk u ligjërua. Mos mendoni se ndonjëri prej ‘Big Three’ është i sinqertë me Amerikën ose me Europën; të tre këta janë mbrujtur o me ide tribale, o me shqisa Islamike. Dita e rënies së Perëndimit do të quhet ‘ditë e fitores’ dhe këta, aty nisin monumentin në PD.

2.

Të gjitha mundësitë e tjera e sjellin PD-në në një hulli tjetër: Në hullinë e luftës, ndoshta edhe sipas pikturës së përleshjes së 8 janarit 2022.

Skenari i parë është që Berisha të marrë PD-në.

Këtu PD bëhet hi, nuk ekziston kurrë më. Amerika e ka bërë të qartë se një parti me Berishën nuk ka kurrëmë punë me Perëndimin.

Por, sigurisht, Berisha e di këtë dhe nuk e merr PD- në për vete. Berisha e kërkon PD-në për ta dorëzuar në duar të Iir Metës, sot president i Republikës. Të dy janë gjysma e së tërës; sa minues të demokracisë, aq edhe të korruptuar; sa të neveritshëm për publikun, aq edhe të ngrefosur; sa të dhunshëm, aq edhe të manipulues në planet për të shkatërruar vendin… Vepra politike e kohëve të fundit e dëshmon lidhjen e përjetshme të Berishës me Metën: Së bashku bënë koalicionin ‘gjysmë- gjel’ të 6 marsit, të dy kanë të njëjtin zë kundër politikës së Shteteve të Bashkuara në rajon, të dy me një mjet kundër PD-së së Bashës.

Skenari i dytë :

Sapo ta marrin PD-në, jehona botërore do të jetë e fuqishme. Bota do të mahnitet se si një’ ose të dy- ‘non- grata’ dhe minues të Demokracisë, do të marrin opozitën në një vend Europian. As në Afrikë nuk mund të ndodhë. Nëse do të ketë mbaruar lufta e Ukrainës në favor të Demokracisë Perëndimore, atëherë këta ‘vdesin’ pa dalë mbi ujë.

Skenari i pulëbardhave:

Këta, me siguri, janë pjesë e korrupsionit të madh të Berishës dhe Metës. Pse do të fluturonin zogjtë mbi ‘ujëra ku nuk ka peshk’? Berisha dhe Meta kanë në duar kapitale të mëdha të grabitura nga populli, që nga viti 1992 e gjithherë. Shikoni sa po sponsorizohen zgjedhjet, protestat, fjalëmëdhenjtë, media, priftërinj…, me çfarë? Shteti është ende i dobët që të na i dorëzojë me presh në duar. ‘Zogjtë’ që lënë çerdhen e PD-së, i bëjnë një nder Bashës, sepse i hiqen qafe; këta nuk paskan kuptuar asgjë nga politika, as nga Perëndimi, as nga interesat e vendit dhe të demokracisë… E përse duhen?

Skenari i vetmisë së Bashës:

Këta, përveç Berishës, shpresojnë se Basha do ta humbë luftën. Kjo nuk ndodh kurrë. Lë te ‘fluturojnë’ të gjithë mbi ‘Krime’; edhe sikur pesë vetë të mbetën në PD, kjo do të jetë PD e njohur e ligjshme, jo Foltorja as LSI. Liderët e fundit të PD kanë zgjdhur rrugë jashtë- sistemit për të larguar kryetarin e ligjshëm. PD me Bashën kryen aktin e mbrojtjes së Demokracisë, duke përjashtuar Berishën. Pas datës 22 korrik, para kësaj prove do të vihet edhe LSI me Metën. Demokracia, sot për sot, ka dominancë në terrenin e PD globale. Kjo demokraci do të mbrohet dhe mund të mbrohet edhe me pesë vetë; nuk ka nevojë për NATO e armatim perëndimor në dobi të ‘Ukrainës’.

Ja kjo është… Se mos e morët seriozisht sikur Demokracia do të humbë terren në Ukrainë dhe do të bjerë në duar të Rusisë!? Jo, jo! Megjithëse këta i kanë sytë andej…kot.