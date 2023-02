Stilisti me famë botërore Paco Rabanne ka vdekur në moshën 88-vjeçare. Ai humbi jetën në banesën e tij në Francë.

Lajmi u publikua në faqen zyrtare të tij në Instagram ku shkruhej: “Ndër figurat më të rëndësishme të modës të shekullit të 20-të, trashëgimia e tij do të mbetet një burim i vazhdueshëm frymëzimi.”

Stilisti spanjoll themeloi shtëpinë e tij të modës me të njëjtin emër në vitin 1966 dhe u prit me lëvdata e kritika.

Jane Fonda i ka veshur dizenjot e tij të famshme në filmin “Barbarella” të vitit 1968. Po atë vit, ai nënshkroi një marrëveshje me markën Puig me bazë në Katalonjë, firmë me emër në industrinë e modës dhe parfumeve.

Marrëveshja shënoi hyrjen e tij në industrinë e parfumeve, e cila përfundimisht do të bëhej sinonim i emrit të tij. Parfumi i tij debutues Calandre është ende i disponueshëm edhe sot. Ndërsa Lady Million ruan kontrollin e saj mbi tregun.

Dizajneri u tërhoq nga moda në 1999. Gjatë 24 viteve të ardhshme, ai u pa shumë rrallë në publik.

Ai u emërua Oficer i Legjionit të Nderit në Francë, dekorata më e lartë e vendit, në vitin 2010./m.j