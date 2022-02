Ishte 22 gusht 2018. Karabinierët del Ros e kishin ndjekur prej disa kohësh. Ata kishin zbuluar se shefi i Brancaccios nuk kishte ndërprerë kontaktet me Fabio Scimò, i cili kishte mbetur në Palermo për të menaxhuar zonën, deri në ditën e arrestimit. Pikërisht në këto përgjime flitet edhe për një shqiptar nga Vlora që ka lidhje të forta në Ekuador dhe që i premtonte fitimin e 300 mijë eurove brenda një dite. Ai deklaronte se kishte një familje të fuqishme në Vlorë.

Sipas hetimeve, në Romë “kumbari” takoi trafikantin shqiptar Besart Bersni Memetaj, të cilit, ish-kapoja e Palermos i ishte drejtuar për ta ndihmuar që të merrte një diplomë false në stomatologji për djalin e tij, e sigurisht në Shqipëri.

Në dosjen e përgjimeve del shqiptari Mehmetaj, ka treguar se i përket një familjeje të fuqishme të krimit të organizuar.

Trafikanti shqiptar shprehej po ashtu se ishte në gjendje të trafikonte ngarkesa prej dhjetëra kg drogë në të njëjtën kohë dhe mund t’i shiste ato brenda ditës.

Shqiptari krenohej që kishte kontakte me krimin e organizuar. Projekti përfshinte transportimin e 10 kg drogë në çdo udhëtim ajror që shqiptari ishte gati ta shiste për 300,000 euro.

Guttadauro ishte rikthyer tek mafia e Palermos ku së bashku me klanet Bagheria dhe Roccella po krijonte një linjë të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut dhe shqiptari Mehmetaj ishte ai që do të bënte transportin dhe furnizimin me drogë. Grupi i drejtuar nga Guttadauro kishte dërguar në Brazil përmes një stjuardese rreth 300 mijë euro sapo dërgesa e drogës që vinte nga Amerika e Jugut të mbërrinte në Holandë.

Guttadauro, megjithatë, preferoi që edhe Palermitanët të përfshiheshin në marrëveshje. Njerëz të besueshëm. Dhe këtu janë dy eksponentë të njohur të Cosa Nostra-s, të cilët prej vitesh janë zhvendosur në Milano. Dhe ky është Antonino Zacco, i mbiquajtur "Nino i bukuri" dhe djali i tij Carlo, "shumë afër – thonë hetuesit – me krimin e organizuar kalabrez".