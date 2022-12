Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur sot lajmin tragjik të ndarjes nga jeta të të riut Erion Kajtazi, futbollist i përfaqësueseve të moshave të Kosovës. Në një komunikatë për shtyp, ajo ka bërë të ditur se lojtari i FC Trepça ’89 kishte pësuar atak kardiak gjatë një ndeshje të luajtur sot.

Federata e Futbollit e Kosovës me pikëllim të madh e njofton opinionin se sot pas një sulmi kardiak ka ndërruar jetë futbollisti i FC Trepça ’89 dhe njëherësh anëtari i ekipeve kombëtare të Kosovës, Erion Kajtazi.

Talenti i madh i futbollit kosovar ka qenë duke luajtur në ndeshjen A&N – Trepça’89, në kuadër të Superligës në kategorinë e juniorëve, kur në një moment ka rënë pa vetëdije në fushë. Stafet mjekësore të të dyja klubeve kanë intervenuar me shpejtësi për t’i ofruar ndihmë dhe më pas me urgjencë e kanë dërguar në Spitalin Rajonal në Prizren. Megjithatë, përkundër përpjekjeve maksimale të mjekëve, Erioni nuk ka dhënë shenja jete dhe është konstatuar vdekja e tij nga ataku kardiak.