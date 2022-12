Ditën e enjte u arrestua një person në portin e Durrësit, pasi pas kontrollit të ushtruar nga policia iu gjet një arsenal armësh.

Burime për Abc bëjnë me dije se personi i arrestuar është Selman Lajçi nga Kosova. Gjatë kontrollit të ushtruar në makinën e tij u gjet një snajper, një shotgan dhe një pistoletë. Menjëherë pas kontrollit është bërë arrestimi i personit.

Njoftimi:

Operacioni nga Policia Kufitare e Portit Durrës, në bashkëpunim me Strukturat Hetimore të DVP Durrës, dhe autoritetet doganore të Portit.

Operacioni i zhvilluar mbi bazën e inteligjencës informative dhe analizës së rriskut.

Sekuestrohen një armë zjarri snajper, një pistoletë, një armë gjahu dhe municion luftarak.

Vihet në pranga 53 vjeçari, i cili udhëtonte nga Italia në drejtim të Kosovës.

Shërbimet e Policisë Kufitare të Portit Durrës, në vijim të kontrolleve të shtuara për parandalimin dhe goditjen e trafiqeve të paligjshme, bazuar në analizën e rriskut dhe inteligjencën informative për një shtetas që kishte me vete armë zjarri dhe do të hynte në Shqipëri, organizuan dhe finalizuan, në bashkëpunim me Strukturat Hetimore të DVP Durrës, dhe autoritetet doganore, operacionin policor të koduar “Snajperi”.

Si rezultat i këtij operacioni u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit S. L., 53 vjeç, banues në Zvicër.

Shërbimet e Policisë kanë kaluar për kontroll në vijën e dytë në hyrje të RSH, 53 vjeçarin së bashku me automjetin e tij tip “Land Rover” dhe gjatë kontrollit, Policia gjeti të fshehura, në brendësi të makinës një armë zjarri pistoletë, një snajper, një armë gjahu, 1367 copë fishekë luftarak dhe 800 copë fishekë për armë gjahu, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.

