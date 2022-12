Ukraina po përballet gjithmonë e më shumë me vështirësi në luftën me Rusinë, për shkak edhe të armëve me të cilat ushtria e Vladimir Putin po furnizohet nga Irani.

Së fundmi, një prej pilotëve që përballet çdo ditë me dronët “vetëvrasës” të Iranit, ka ndarë një imazh nga pasojat e kësaj përballjeje.

Majori Vadym Voroshylov, luftoi me pesë dronë vetëvrasës të prodhuar nga Irani dhe dy raketa përpara se një shpërthim ta linte atë me një plagë të keqe në kokë.